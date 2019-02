Al Concejo Deliberante le espera una agenda recargada

En el caso del boleto de colectivos, enero pasó sin novedades, y todavía no se sabe cómo se cubrirán los 200 millones de pesos de aportes que eliminó Nación. Lo único concreto en este punto es que la Provincia se hará cargo de la mitad.

De la otra mitad, en el Municipio no consiguen saber si Nación aceptará al menos poner una parte para que la ciudad no tenga que financiar el otro 50 por ciento. Si eso no sucede, no habrá más remedio que trasladarles los costos del ajuste a los usuarios. El boleto cuesta actualmente 21,5 pesos.

Respecto de la tarifa eléctrica, CALF se opone a que el impacto del aumento que le impuso Cammesa por la venta de energía llegue a la boleta residencial. Sin embargo, ya hay tres incrementos dispuestos por el gobierno nacional para este año: uno que tendría que haberse aplicado en enero, otro en abril y otro en junio. En total, las subas podrían superar el 50%.

El Municipio tiene pendiente de resolución la renovación de la concesión a CALF que presta el servicio con una prórroga de hecho. El único avance que existe en esta materia es el del marco regulatorio cuyo proyecto fue enviado el año pasado por la Municipalidad, pero no se trató.

En el caso del EPAS, a falta de un contrato de concesión, la cuestión tarifaria está en manos de la Provincia, pero a los concejales les preocupan los reajustes dispuestos recientemente.

El debate por el marco regulatorio

El concejal de Unidad Ciudadana Marcelo Zúñiga quiere incorporar la voz de los usuarios en la discusión por el marco regulatorio del servicio eléctrico.

El edil anticipó que presentará el proyecto para que se sume a la discusión de la iniciativa que impulsó el Municipio el año pasado como instancia previa a la renovación de la concesión del servicio a la cooperativa CALF.

El concejal peronista dijo que también se propondrá la realización de audiencias públicas.