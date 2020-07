Al dueño de una inmobiliaria lo desfiguraron a golpes en un robo

“Cuando entré al local lo vi a mi viejo todo ensangrentado y ahogándose en sangre. Lo desfiguraron a golpes, si no es por un vecino hoy estaría muerto”, contó Fabián, hijo de la víctima, Miguel Ángel Álvarez, de 77 años, que tiene la inmobiliaria Santa Angela SRL en pleno centro neuquino .

Durante la charla, Fabián se mostró indignado porque no pudo estar con su papá a la hora de cierre del local porque por la pandemia, se impuso un sistema de circulación por la terminación del DNI y justo a él ayer no le correspondía salir, además su actividad no es de las esenciales.

“De todas formas cuando me llamó mi viejo, salí para allá y no me importó nada la terminación del DNI”, aclaró con toda la razón el hombre.

Modus Operandi

Los delincuentes tenían en claro que iban a dar un golpe en la inmobiliaria. Conocían el horario de cierre y sabían que a las 18:05 más tardar se iba a la secretaria.

Cuando no estaba la restricción de circulación, generalmente a esa hora llegaba Fabián para cerrar con su padre el local y estar un poco más seguros. Incluso el horario de cierre es con luz del día y además, “no solemos tener dinero del pago de alquiler salvo algún que otro vuelto, pero nunca hay más de unos 5 mil pesos que es casi una caja chica para hacer alguna compra de elementos de oficina o llegado el caso una fotocopia”, explicó Fabián a LM Neuquén.

Los ladrones llegaron unos minutos antes de las 18 en una Toyota Hilux blanca sin patente, pusieron baliza y se pararon a unos metros del frente del local porque no había lugar para estacionar.

Estar en doble fila en el centro neuquino es un clásico, pero con el pasar de los minutos llamó la atención de otros comerciantes de la cuadra.

Lo cierto es que los delincuentes contaron con una cuota de suerte porque tras salir la secretaria de la inmobiliaria se retiró un auto por lo que se pudieron estacionar, pero siempre mantuvieron las balizas de la camioneta puestas.

10 minutos es el tiempo estimado que duró el ataque de los delincuentes en el interior de la inmobiliaria

Los ladrones utilizaron la modalidad de entradera. Le golpearon la puerta del local que estaba con llave, cuando abrió Miguel Ángel lo empujaron y todo devino a negro.

Los delincuentes estaban muy bien organizados, uno se encargó de reducir a la víctima y maniatarlo con alambre, mientras el otro pintaba con aerosol negro la lente de la cámara de seguridad y arrancaba el DVR, que es el aparato que graba y que se lo terminaron llevando.

Durante el golpe le exigían “la plata” en medio de trompadas que no cesaban. El hombre, todo ensangrentado, les intentaba explicar que no tenía efectivo, solo había una caja chica, pero los delincuentes no se resignaban a un magro botín y lo atacaban con mayor violencia.

La suerte dio un giro y se puso del lado de la víctima. Uno de los vecinos advirtió que las cosas no estaban bien en la inmobiliaria y comenzó a gritar al resto de los comerciantes.

El ladrón que estaba de campana al volante de la camioneta comenzó a los bocinazos y ahí salieron a las corridas los dos que estaban adentro, subieron y huyeron a toda velocidad en dirección al monumento de San Martín.

Mi viejo, me dijeron en el Policlínico, tiene cortes muy grandes en la parte interna de la boca por lo que ya le hicieron cirugía en tres lugares distintos porque le cortaron el músculo interno del lado izquierdo. Presenta fractura maxilar y de cráneo, tiene cortado el músculo interno y el ojo izquierdo comprometido. Además tiene dos coágulos cerebrales

Lazos de sangre

Mientras un vecino lo ayudaba, Miguel Ángel llamó a su hijo, Fabián, que llegó desesperado en cuestión de minutos. “Si no es por el vecino lo matan. Cuando vi a mi viejo se estaba ahogando en sangre”, describió la escena.

Cuando acudió la Policía y Criminalística descubrieron que los delincuentes habían actuado con guantes por lo que no pudieron levantar ningún rastro.

Por estas horas, la Policía busca dar con las cámaras de seguridad públicas y privadas para tratar de identificar a los agresores. Del vehículo, una Toyota Hilux blanca y sin patente, no se espera mayor información porque hay miles, es como buscar una aguja en un pajar.

La causa sigue bajo investigación mientras el empresario inmobiliario permanece internado en el Policlínico en estado reservado.