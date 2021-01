Al palista le encontraron bicis robadas, municiones y marihuana

Lo que la Policía aún no sabía era la identidad de ese contacto. El avance de la investigación vinculó el número de teléfono a Franco Balboa y bajo la firme sospecha de que allí eran acopiadas algunas bicicletas robadas -cabe resaltar que en la capital provincial se denuncian entre dos o tres casos de este delito por día-, se solicitó la orden de allanamiento a su vivienda a la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Parada no pudo confirmar el contenido de los mensajes, aunque suponen que la bicicleta mal habida era ofrecida en venta al joven. Ahora, los investigadores deberán determinar si el deportista estaba al tanto del origen ilegítimo del rodado. Todo es aún materia de investigación.

Durante el allanamiento del miércoles a la vivienda de Balboa, ubicada sobre calle Río Negro al 1800 de esta capital, los efectivos hallaron dos bicicletas completas de alta gama, dos cuadros y otros componentes, de los cuales no se pudo acreditar su pertenencia. En cuanto a la bicicleta robada en el hecho que inició la investigación -valuada en unos $800 mil-, el comisario detalló que su cuadro y sus componentes habían sido separados y colocados en los rodados encontrados.

Otros de los hallazgos que sorprendieron a los uniformados fue la presencia de cuatro plantas de marihuana de entre 80 y 120 centímetros de altura, y unas 40 municiones calibre 9 y 22 mm. En el inmueble no se hallaron armas, como así tampoco ninguna autorización que justifique la tenencia de los proyectiles.

Por el momento, los todos los elementos fueron incautados y puestos a disposición de la Justicia. El palista no se encontraba en el domicilio, pero aún así actualmente quedó bajo investigación por presunto encubrimiento; es decir, que no sería quien comete los robos, sino quien compra los elementos o los guarda allí. Fiscalía aún no dispuso otras medidas, pero una de las diligencias claves será el reconocimiento de las bicicletas encontradas, para así determinar su origen.