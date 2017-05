Alario y Moreira, habilitados para jugar en Tucumán

Es así que el DT dio la lista de concentrados que mañana enfrentarán al Decano por el postergado de la fecha 22. Allí figuran Lucas Alario y Jorge Moreira, los dos que deben una fecha de suspensión por acumulación de amarillas pero que recién la cumplirán el fin de semana ante San Lorenzo.

Sin duda, dos buenas noticias para el Muñeco, teniendo en cuenta que el partido será clave para las aspiraciones del Millo en el campeonato. Si lo gana, queda a un punto del líder Boca.

La otra buena noticia es el regreso de dos jugadores que hace tiempo trabajaban diferenciado por distintas lesiones: el uruguayo Iván Alonso (no juega hace 40 días) y el juvenil lateral Luis Olivera (hace 20) estarán entre los relevos ante el Decano. Dos buenas alternativas ante las lesiones de Rodrigo Mora en la delantera y Milton Casco en la defensa.

Lo que es un hecho es la ausencia de Jonathan Maidana, el pilar de la zaga millonaria que vio la quinta amarilla ante el Canalla y no se subirá al avión con destino al noroeste argentino. Allí está la principal duda de Gallardo, entre el ecuatoriano Arturo Mina y el ex Racing Luciano Lollo, ambos titulares en los dos últimos partidos de Copa.

¿El posible equipo? Augusto Batalla; Jorge Moreira, Mina o Lollo, Martínez Quarta, Camilo Mayada; Ignacio Fernandez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Pity Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario.

12 goles lleva Alario en el campeonato y estará en Tucumán, pero no contra el Ciclón.

Más recuperados

Las lesiones fueron una piedra en el camino para River en este último tiempo, pero de a poco Gallardo comienza a respirar. A los regresos de Alonso y Olivera se sumaría el de Milton Casco, que sufrió una distensión ligamentaria leve frente a Boca hace dos semanas y se recupera de manera favorable, por lo que no descartan la chance de que juegue el domingo ante San Lorenzo.

Los otros dos que esta semana podrán sumar minutos con pelota son el volante Iván Rossi y el delantero Marcelo Larrondo, quienes pasaron por problemas musculares y vienen trabajando de manera diferenciada. Ambos tienen grandes chances de estar en el banco ante el Ciclón. Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel, los dos convocados por Claudio Úbeda al Sub-20, llegarán mañana mismo y no estarán en Tucumán, pero sí podrán estar en el Nuevo Gasómetro.

"Mi casa es River y lo ha sido siempre, uno es profesional y más allá de lo que sienta en el corazón, tengo que hacer lo mejor para el club que me está dando trabajo”.“Puse a ese equipo contra Talleres porque me pusieron seis partidos en 20 días. Es difícil competir así”.Pablo Lavallén. DT de Atlético Tucumán explicó por qué puso suplentes ante la T.

El Decano, molesto con Ruggeri

Oscar Ruggeri aseguró en televisión que Boca podría incentivar a los jugadores tucumanos para el partido con River. El presidente del club Mario Leito salió al cruce: “A nosotros no nos llama nadie. El equipo no necesita ser incentivado porque sale a ganar en todos lados”. De la misma forma se expresó el defensor Bruno Bianchi: “Siempre salimos a ganar, la mentalidad nuestra no la va a cambiar nadie”.