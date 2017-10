Alarma en la Boca: operan a Barrios y no jugaría el clásico

Con una recuperación que puede ir de las tres a las seis semanas se perdería el Superclásico de la 8ª fecha y por eso se encendieron todas las alarmas en la Ribera. “No pensé que iba a ser para tanto, en el momento sentí el dolor y cuando llegué a mi casa se me inflamó la mano. En el entrenamiento le consulte al médico por el dolor, me mandaron a realizar los estudios y me salió fractura”, explicó Barrios al programa de Mariano Closs.

18 días quedan para el Superclásico. Barrios necesita como mínimo 3 semanas de recuperación.

Objetivo Superclásico

La lesión se produjo en el cierre del partido contra Patronato cuando recibió un pelotazo en su mano izquierda. “Es complicado porque me impide el contacto físico. Me dijeron que necesito seis semanas para estar bien recuperado. Pero vamos a esperar para ver la evolución, y vamos a buscar la manera de tener una buena recuperación para llegar contra River”, expresó el volante central.

Sus palabras suenan más a deseo que a realidad si se tiene en cuenta que Boca visita a River en 18 días y que la recuperación mínima es de 21 jornadas. Para que Bariros llegue bien se tendría que dar un milagro. Por ahora no estará con Belgrano la próxima semana teniendo en cuenta que el domingo no se juega por las elecciones.

"Los médicos me dijeron que necesito seis semanas para estar bien recuperado”.“Vamos a buscar la manera de tener una buena recuperación para llegar contra River".Wilmar Barrios. El jugador hoy será operado.