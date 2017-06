Alasia: "Hay alegría, pero queremos más"

El Albinegro ya enfrentó al Lobo por el nonagonal, pero para Matías Alasia, el héroe del Capataz en las dos últimas fases, será un cruce con otro tinte: “Va a ser duro y totalmente distinto a lo que fue ese partido, porque acá no tenés mucho margen para jugártela”, avisó el arquero albinegro.

El miércoles, Cipo alcanzaba en Salta una semifinal en la categoría después de siete años, con otra definición sufrida desde los doce pasos. Ahora, cuatro días después, le toca volver a salir a la cancha a disputar otra instancia definitoria.

“El torneo lleva a que uno se ponga feliz de pasar de fase y automáticamente tenga que pensar en el próximo rival que te toca”, indicó Alasia, pero pese a estar enfocado en Gimnasia, le dio relevancia a lo conseguido hasta ahora: Cipo está entre los mejores cinco equipos del Federal A. “Se siente una alegría enorme, es sumamente importante, pero obviamente uno siempre quiere más, porque sabemos que podemos. Ahora iremos en busca del objetivo que nos trazamos en el inicio de la temporada”, destacó.

Alasia, ex Gimnasia y figura en dos ascensos del Lobo, se imagina una definición pareja: “Sabemos que a esta altura tenés que ser inteligente, cauteloso y muy estratega para poder lograr un resultado positivo. Los partidos se vienen dando muy apretados, no hay mucha diferencia entre los equipos, ninguno quiere arriesgar de más, a diferencia del nonagonal, donde podías jugártela un poco más”.

Con la experiencia a cuestas, Alasia prefiere no hablar de su pasado en el Lobo y las expectativas que comenzaron a generarse en el club mendocino sobre su retorno a Mendoza. Está enfocado en el objetivo del Albinegro y no quiere correrse –ni que lo corran– de allí. “Lo único que puedo decir es que tuve un pasado bárbaro en Gimnasia, me trataron muy bien y estoy agradecido. Pero hoy visto la camiseta de Cipolletti”, dijo con contundencia el 1.

Con respecto a las definiciones por penales, en las que Alasia es un experto, aseguró: “Me gusta esa instancia, mis compañeros lo saben, pero penales son penales y no siempre se te dan a favor”.

El Capataz quiere terminar la ida con ventaja a favor. “Sería lo ideal porque después podés manejar el ritmo del partido, les volcás el compromiso a ellos de salir a buscar el partido”, cerró.

Por TV: Como sucedió el miércoles, Canal 10 televisará el partido en vivo esta tarde.

“Que uno transmita esa tranquilidad a los compañeros es muy gratificante”.Matías Alasia. Arquero de Cipolletti

El arquero brilló en dos ascensos junto al Lobo mendocino y ahora sueña con repetir en Cipolletti.

Esquema ofensivo para sacar ventaja

Si bien el entrenador Henry Homann no confirmó el once para esta tarde, se espera que cambie el sistema por uno más ofensivo respecto de lo que fue su última visita a Salta por los cuartos de final.

La principal duda está en el sector izquierdo del mediocampo. Según las decisiones tomadas en las fases pasadas, Ezequiel Ávila podría ser reemplazado por Gustavo Del Prete o Jorge Gaitán, quien viene acumulando buenos minutos cada vez que entró y suma puntos para estar desde el arranque ante el Lobo.

El resto serían los mismos que enfrentaron a Gimnasia y Tiro, con Daniel Opazo y Germán Weiner como dupla de ataque.

En la defensa se mantendrá la línea central conformada por Mrcos Lamolla y César Medina, al igual que Fabio Gímenez y Eduardo Vilce a cargo del quite y la distribución en el centro del campo.

Por el lado del equipo visitante, se hará sentir la baja de su goleador, Pablo Palacios Alvarenga, quien llegó a las cinco amarillas en el último cruce ante Villa Mitre de Bahía Blanca y se pierde la ida en suelo rionegrino. Iván Agudiak lo va a reemplazar.

El DT del Lobo, Darío Alaniz, será más precavido en La Visera y tendrá cuatro jugadores en el fondo, abandonando la línea de tres que suele parar cuando es local.

4 penales atajó entre las últimas dos definiciones.

En La Visera le atajó dos a Juventud Antoniana y otros dos en Salta a Gimnasia y Tiro. Le patearon siete y le convirtieron sólo uno.