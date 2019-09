El candidato que se impuso de forma contundente en la PASO habló de la formación shale neuquina. Concretamente se refirió a lo que hizo la ex presidenta Cristina Fernández y la actual política del gobierno nacional para los no convencionales. "Ahí Cristina (Kirchner, ex presidente y su compañera de fórmula) hizo las cosas muy bien, por eso Mauricio Macri las siguió. Ahora alteró un poco los contratos, obviamente que hay que seguir con esa política y seguir atrayendo el capital transnacional para que venga a invertir a argentina y desarrolle vaca muerta. Yo estaba hablando de tecnología", sostuvo el candidato a presidente de la nación, sobre sus declaraciones en España, durante una entrevista que le hizo Joaquín Morales Solá en la señal de noticias TN.

Fernández indicó que la pregunta que le hicieron fue sobre ciencia y tecnología, es así que planteó el ejemplo de la explotación de los recursos naturales que pueden significar crecimiento económico pero no necesariamente desarrollo tecnológico o de infraestructura. Y citó ejemplos:

"Nigeria o Angola, por ejemplo, tiene que recurrir a tecnología de otros. Que recurren a las multinacionales para sacar su petróleo. E inmediatamente aclaré que no tengo ningún problema con las multinacionales, pero dije que sería mucho mejor para nuestros países haber desarrollado las tecnologías porque aprovecharíamos mucho mejor nuestras riquezas. No fui nada original", explicó.