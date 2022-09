Está previsto que hoy el mandatario neuquino, junto al ministro nacional, visite el predio de la meseta –en el sector denominado Z1-Sur de la ciudad de Neuquén- adonde se están llevando adelante las primeras tareas de movimiento de suelo que para la construcción del Hospital de la Norpatagonia.

El mandatario neuquino destacó que “estas obras forman parte de una política de Estado” y son fruto del trabajo articulado. “El foco ha estado puesto en construir soluciones para ganarle a los únicos enemigos que tenemos que son los problemas”, aseveró.

Mencionó, además, la necesidad de avanzar este año en el tratamiento del proyecto de presupuesto nacional para 2023 e instó a oficialismo y oposición a buscar consensos y acuerdos para que no ocurra lo mismo del año pasado, cuando el Congreso no aprobó la propuesta de ley del Ejecutivo nacional y hubo que prorrogar el presupuesto del año previo.

“La responsabilidad no es solo del gobierno –remarcó- que cumplió en tiempo y forma (al enviar el proyecto de presupuesto al Congreso para su tratamiento por parte de los legisladores) con lo cual tienen que construir los consensos y acuerdos”. “18 gobernadores y gobernadoras nos hemos expedido al respecto. Puedo dar fe y me constan las problemáticas que hay por no tener ley de presupuesto. No da lo mismo –aseguró-. Por eso nos hemos expedido y solicitado un rápido tratamiento y consenso”.