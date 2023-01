Alberto: “Yo cumplí, pero Macri dejó gente hambrienta”

En ese marco, el mandatario no dudó en despotricar contra el ex jefe de Estado Mauricio Macri: “Cuando lo escucho decir que mi palabra no vale, me duele. Yo cumplí, pero el que dejó gente hambrienta es él. Yo no les prometí la revolución de la alegría, pero el que lo hizo cerró 23 mil pymes. Lo único que hizo por la Argentina fue deteriorarla”.