El paisaje de los alrededores de las rutas provinciales cambió desde fines del año pasado. Quienes suelen transitar por la Ruta Nacional 22 ya no se sorprenden al ver choiques tanto en la cinta asfáltica como a un lado y otro de la traza. Las aves que logran enternecer o robarles una sonrisa a algunos, en verdad no deberían estar allí ya sea por su propia preservación, como por la seguridad de quienes se trasladan en vehículos.

En diálogo con LMN, José Catalán, director regional del cuerpo de guardafaunas zona centro, contó que desde noviembre pasado - a causa de la sequía que sufre la región- comenzó a ser habitual que los choiques se acerquen a la ruta, en especial en el tramo de la RN22 que une Cutral Co con Zapala.

"Los choiques son animales que caminan mucho y dio la casualidad de que encontraron en la ruta lo que a ellos les faltaba: comida y agua" , manifestó Catalán para inmediatamente aclarar que -en realidad- agua no encuentran, pero que a la distancia los atrae el asfalto cuyo reflejo se confunde con una suerte de oasis.

choiques01.jpg

Pese a chocarse con una realidad de cemento que no puede satisfacer la hidratación, las aves permanecen en la zona de ruta por una extraña semilla que les sirve de alimento. Tras destacar el parecido de la semilla con los garbanzos, el guardafauna dijo que en la actualidad no tienen conocimiento de ese bocado que mantiene a los choiques en las inmediaciones de la ruta. "Lo mandamos a analizar, no sabemos si pertenece a una planta o arbusto nativo si es exótica que cayó de algún camión que pasó, por ejemplo", postuló.

"Cae mucho sobre la banquina. Nosotros que estamos trabajando en la zona por esta cuestión y que venimos caminando los campos, no vemos esta semilla allí. Por eso es que los choiques cruzan los alambrados, se acercan a la ruta y empiezan a comer ahí tranquilos. Desde el verano a ahora, ya se acostumbraron el ruido de los vehículos, a la presencia de humanos", describió, antes de poner el foco en el riesgo vial y la preservación de la especie, con un encarecido pedido a quienes transiten por las zonas más afectadas como los 75 kilómetros que unen Zapala con Cutral-Co y Plaza Huincul, la zona de Arroyito, en la RN 40 camino a Junín de los Andes y en sectores cercanos a Chos Malal y Chorriaca.

"La prevención que se tomó por parte nuestra tiene que ver fundamentalmente con cartelería. Si bien vamos a sacarlos de la ruta, vuelven al rato, así que colocamos muchos carteles para que la gente disminuya la velocidad en esos sectores y vaya con cuidado, pero la realidad es que la mayoría no toma conciencia y pasan a gran velocidad sin respetar el cartel. Ya han pasado muchos accidentes, han atropellado choiques que por su plumaje se puede camuflar con el paisaje y no te da tiempo a frenar", advirtió y aprovechó la oportunidad para reiterar el pedido de que quienes estén frente al volantan levanten el pie del acelerador al pasar por las zonas afectadas.

choiques.jpg

Al ser consultado sobre la actitud adecuada de quienes detiene su paso para observar o interactuar con los animalitos, Catalán fue claro al destacar que "pueden sacarles fotos o correrlos para sacarlos de la ruta -y prevenir así un accidente-", pero no pueden darles de comer por el impacto ecológico tanto para ellos como para otras especies de la flora y la fauna del lugar.

"Si les dan de comer, se van a acostumbrar más a estar ahí y a las personas; y ahí corren más riesgo por los cazadores furtivos que los van a encontrar más mansitos", planteó.

Fauna rescató a un choique que tenían de mascota En un operativo, Fauna rescató a un choique que un grupo de personas tenía como mascota.

"Esta es una especie que está protegida por la Ley Provincial 2139. Ahora queremos incorporar la Ley Nacional de Fauna para darle más peso, en especial cuando se labra un acta de infracción. Nosotros ya venimos realizando varios operativos con cazadores furtivos. Hay personas que cazan, pagan la multa y salen a cazar devuelta porque lo que pagan - para nosotros- es muy poco", dijo al estimar montos que rondan los 30 mil y 50 mil pesos. "Ahora van a salir nuevos valores, así que Dios quiera que salgan más elevados", pidió.

Algunos datos curiosos

El choique es un ave no voladora, bien adaptada para correr. Suele medir entre 1 y 1.2 metros de altura, a diferencia del ñandú que llega a medir 1,80 metros. Un choique pesa entre 15 y 30 kilogramos.

Cada macho dominante posee un pequeño harén con varias hembras que ponen entre 16 y 22 huevos de manera polígama junto al nido. Luego el macho los agrupa y los incuba, encargándose a su vez de los cuidados de los pichones, conocidos con el nombre de charitos. La puesta de huevos comienza en la primera semana de agosto, y se prolonga hasta mediados de octubre.

La alimentación de este tipo de aves es omnívora, con predominio de vegetales y sus principales depredadores naturales son el puma y el zorro colorado (el zorro gris y aves rapaces también depredan juveniles). "Los choiques comen raíces y semillas, todo vegetal", precisó Catalán, al tiempo que señaló que es difícil encontrar a este tipo de aves a la vera de la ruta de noche ya que su actividad es diurna. "Cuando sale el sol empiezan a caminar buscando agua y comida. Cuando cae el sol buscan su nido para volverse a echar, hasta el otro día"