"Alguien cerró la puerta de la heladera y murieron"

Juan, el padre de Tiziano, con lágrimas en los ojos y visiblemente impactado por lo ocurrido, pidió a través de los medios de prensa que la Justicia “investigue la muerte de los chicos como un doble homicidio”. También solicitó a la sociedad que “los ayuden para comprar dos cajones y una corona para velarlos”, al señalar que ellos son cartoneros y no tienen recursos para solventar el velatorio y el sepelio.

“Pedimos que se investigue todo porque no sabemos lo que realmente pasó. Ellos eran muy chiquitos para cerrar una puerta pesada”, dijo la mamá de Tiziano. La mujer sospecha.

Su mujer, en tanto, dijo en la puerta de la comisaría de Quilmes que, a su juicio, “los chicos no se encerraron en la heladera y que alguien les cerró la puerta y murieron por la falta de ventilación”, y agregó: “Necesitamos ayuda para velar a nuestros chicos porque no tenemos plata porque no tenemos ayuda social y somos cartoneros”.

Tiziano Vicente (5) y Kevin García (4) eran primos y habían sido vistos por última vez por la madre del primero, María Soledad Viente (23), el martes, cuando salían de su vivienda en una bicicleta, por lo que realizó una denuncia por averiguación de paradero de ambos. Fueron encontrados muertos el miércoles por la tarde en una heladera abandonada en el fondo de la vivienda de uno de ellos. Se investigaba si ingresaron al aparato mientras jugaban y murieron asfixiados al no poder salir.