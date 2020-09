Alimentación consciente: la historia de un médico que cambió su vida

"Soy muy agradecido del sistema público de salud que me nutrió y me permitió tener tanta claridad en las decisiones que tomo hoy, porque conozco eso y conozco bien de qué se trata. Como concepto el sistema de salud lo rescato en su totalidad, puedo tener una diferencia con ciertos aspectos. Un estado debe involucrarse en el sistema de salud, en el acceso, en las prestaciones, es un derecho. Yo cuando vine a la provincia de Neuquén fue porque había un sistema de salud donde prestaba servicio a la comunidad de manera equitativa, justa y ese fue el anzuelo que me trajo a Neuquén. Hice una residencia en medicina generalista porque creo que el 90% de los médicos debemos ser generalistas, no al revés, eso no tiene que ver con la medicina, es la degeneración de la medicina, que no quiere decir que no existan las especialidades”, contó en una entrevista con El Comedor para LM Neuquén.

“El doctor es un maestro, educa a la comunidad para que se mantengan sanos, lo que hizo que yo me alejara del sistema de salud era que estaba parapetado en una guardia, atendiendo urgencias, accidentes, infartos, y no es lo que quería hacer todo el tiempo. No quería estar en el consultorio donde vienen treinta personas y de las treinta personas se van cada una con una receta con la pastillita, eso no me gusta, no quiero eso. Si no puedo cambiar la estructura como está hecha, bueno, me tengo que cambiar a mí mismo, tengo que hacer mi propio camino y ahí sucedió que termine de perder mi salud por la desarmonía que tenía que ver con esto. Fueron muchísimos años de trabajo estresante, mal dormido, mal comido, obviamente que eso atenta. A veces no tenemos las ideas tan claras. A veces esperamos tener 100% de cosas resueltas a veces tienes que tomar decisiones. Estaba sin salud, hernia de disco, hígado graso, sobrepeso, ácido úrico, falta de energía. Muchas veces pensamos que tenemos que tener un cáncer para estar enfermos. Si vos te levantas con poca energía o estas esperando el viernes para tirarte en la cama, algo no está bien ahí”, agregó.

Cuando Delupi comenzó su retiro, su reinvención, empezó por los especialistas, fármacos, los estudios complementarios, pero seguía tirado en la cama sin poderlo resolver. “La medicina alopática no me estaba ayudando a resolver mis dificultades. Yo tenía todo, y sin embargo estaba para atrás. Por ahí no era”, recordó.

“Yo había estudiado enfermedades en la facultad, y había estudiado cómo diagnosticar enfermedades y cómo medicarlas pero no había estudiado cómo estar sano. Como médico no sabía nada de salud, había estado seis años en la facultad, tres años en la residencia, 10 trabajando en los hospitales y no sabía nada de salud, cuando empecé a investigar cómo recuperar mi salud, me di cuenta de todo lo que faltaba, hoy tengo claridad de todo lo que le falta a un sistema de salud, a una clínica, a un consultorio, a un centro de salud, lo puedo ver. Empecé a incursionar sobre la medicina naturista y me di cuenta que todo lo que le falta hoy a la medicina está ahí o en gran parte”, dijo.

"Como cuerpo, como máquinas biológicas que somos, llevamos un combustible, como tu coche, como tu moto. La calidad de la comida que entra a tu cuerpo, es la calidad del combustible. No solo genera energía, sino que también a través de ese alimento recibimos los materiales de construcción para construir este cuerpo con muy buena calidad. Son conceptos muy básicos y nunca los estudie, ni siquiera una clase de alimentación en seis años de facultad y en tres de residencia”, añadió.

Eso sacó a Delupi de la cama, lo activó y así empezó a completar su reinvención, que lo llevó a ser en la actualidad uno de los referentes de este tipo de medicina y de la alimentación consciente.

El cuerpo como vehículo

A partir de sus experiencias en carne propia y su curiosidad por encontrar otra senda, la medicina naturista empezó a atraparlo y desde allí entendió el sistema de depuración y eliminación de los residuos.

“La caca es un residuo y es la eliminación de los residuos de la alimentación. El CO2 que largamos con la exhalación son los gases que eliminamos cuando el cuerpo los tiene que sacar. Tenemos diferentes órganos que están encargados de la desintoxicación permanente que necesita el cuerpo. Si nosotros le tapamos el caño de escape a un auto se tapa. Lo mismo le pasa a nuestros cuerpos: el combustible que le echas, el aire que entra y dejar que nuestro cuerpo haga la desintoxicación continua que hace todos los días para mantener el circuito funcionando”, explicó.

“Estamos con una alteración de la vida misma desde chiquitos, con posturas anti fisiológicas, con situaciones de presión que le generamos a los chiquitos con las responsabilidades y demás, vamos generando un patrón de comportamiento y demás, de estar como que te va comer un león todo el tiempo, con una respiración superficial, lenta, vamos invirtiendo el patrón fisiológico que todos los bebés saben y que cuando nacemos respiramos de una manera perfecta”, agregó.

Elegí sentirte bien, el libro

Durante 2019, Delupi escribió Elegí Sentirte Bien, un libro autogestivo que vende a través de su web o en librerías y lugares del Valle y el país, que ya está por lanzar próximamente su tercera edición. “La gente comprende que por el camino de la pastillita no se va a ningún lado. está buenísimo si te duele una muela y te tomas un analgésico para zafar pero después vas a tener que ir al paleontólogo. Lo mismo pasa con la diabetes, la hipertensión, la artritis. No podés ir tomando pastillas indefinidamente”, contó.

“Yo hablo con todo lo aprendido, es mi parecer, a mí no me paga nadie. Yo me forme en una universidad pública y se los debo a todos ustedes que pagaron mi formación, yo no voy a hacerle el caldo gordo ni a la industria alimentaria, farmacéutica, ni a los políticos de turno. La prioridad del libro es darte algo para que puedas estar mejor. Las cosas suceden con la energía que le ponemos a las cosas, y todo en concordancia colabora para que eso suceda. Cuando tenés una actitud egoísta la cosa se traba porque estás buscando un beneficio personal. Somos víctimas de la industria alimentaria y farmacéutica”, dijo Delupi y agregó que falta representación de los gobernantes para evitar las “chancherías industriales”, el monocultivo, ña soja transgénica.

“Yo como médico no solo tengo que promover salud, sino también tengo que denunciar. Puedo comer muy lindo pero después si no tengo una zanahoria que tenga menos de 30 venenos de los que fueron aprobados, ¿de qué sirve?”, indicó.

El libro es un manual del usuario que permite entender la máquina biológica. El primer capítulo es respiración, es el filtro de aire, como ingresara a tu cuerpo, es fundamental. Segundo capitulo: alimentación, donde se explicó cuáles son los apropiados, qué es el hambre, entenderlo como un sensor que nos marca la lucecita en el tablero. Luego siguen los apartados de tomar sol y andar descalzos, actividad adecuada, el descanso, la depuración corporal, las radiaciones electromagnéticas, el ocio y la diversión; la meditación y el estado psicoemocional.

“Vos tenés un coche naftero, no le metes diesel, porque lo rompes. Tenemos una fisiología, un intestino que está preparado para una determinada alimentación. Que no es como el león, o el perro, o el lobo, que son diferentes. El tamaño del estómago, los dientes, el triperio, cuanto es el poder del ácido estomacal, nuestro cuerpo está fabricado para un determinado alimento. Si todo el tiempo le pones el alimento equivocado, lo vas a romper antes”, explicó Delupi.