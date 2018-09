Alimentación saludable: la onda verde ya llegó

Con una clientela de lo más variopinta, que incluye desde adolescentes hasta adultos mayores, los comercios marchan sobre ruedas. No sólo se trata de los menús que ofrecen al público, sino de las metodologías de venta.

Rodrigo Díaz Casco y Francisco Castro son amigos de toda la vida y cocineros de pura cepa. Desde hace algunos meses llevan adelante Pan y Yoga, un emprendimiento que nació luego de que se cansaran de trabajar en las cocinas tradicionales. “El local se llama así porque antes me dedicaba a vender pan integral a las dietéticas y practicaba yoga. Eso era todo lo que hacía”, comentó entre risas Díaz Casco.

Se especializan en la comida vegetariana, por lo que sus platos están hechos principalmente por verduras, cereales y legumbres, entre otros ingredientes. “Las viandas siempre varían. Quizá un cliente comió milanesas de berenjenas cinco veces, pero cada una fue hecha de una manera distinta. Tratamos de no apegarnos a ninguna receta”, aseguró Castro.

p04-f01-comida-saludable-negocio.jpg

A tan sólo 20 metros, se encuentra Argen, un negocio atendido por su propia dueña. Se trata de Argentina Muñoz, que se especializa en la comida hipocalórica. “No tiene sal, harina ni conservantes. Son muy saludables y tengo un menú variado que incluye carne, pescado, pollo y platos vegetarianos”, contó.

Entre sus clientes, ostenta al ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido, mientras que aseguró que en los últimos días el propio gobernador Omar Gutiérrez probó sus recetas. Muñoz innovó en el rubro con sus packs semanales, que contienen 14 viandas congeladas (almuerzo y cena) a elección del consumidor.

p04-pieza.jpg

Uno de los mayores locales del mercado es Oh My Veggie, una boutique de comida orgánica. Natalí Melo, encargada de la sucursal de Juan B. Justo y Marcelo T. de Alvear, explicó que venden productos que no se encuentran en los supermercados. “Tenemos variedad y calidad de artículos que no fueron producidos con químicos. Esa es la clave”, sostuvo.

Las viandas saludables se pueden conseguir entre los 80 y los 150 pesos, en función del tamaño, el menú y los procesos de elaboración. Algunos hacen envíos a domicilio, mientras que otros preparan los pedidos a primera hora de la mañana y los dejan listos para el mediodía.