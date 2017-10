Almeira: "Todo cuesta muchísimo, es muy difícil competir"

“La cordillera me sienta muy bien”, dijo el corredor de la A7. En cuanto a su año en el Rally Neuquino, que ya transitó siete jornadas, reflexionó: “Estamos participando en las fechas que podemos porque el trabajo a veces no me lo permite y este año al campeonato no le pudimos dar mucho tiempo”.

“Al auto lo armamos acá en el quincho de mi casa con mi familia y amigos”, expresó Almeira sobre el esfuerzo que requiere este tipo de competencia.

Su auto lleva en las llantas 60 carreras ganadas y fue galardonado en el 2013 por el Cine Teatro Español como uno de los mejores pilotos de la región, ya que estuvo 9 fechas invicto. Fue premiado junto a otros exponentes del automovilismo, como Camilo Echevarría.

Vuelve en la última

En lo que va del campeonato, el equipo Almeira sólo pudo participar en tres oportunidades en las que dejó una buena imagen en el certamen. Luego de la victoria del fin de semana se posicionó terceros, pero el piloto dejó claro que este año no es su principal preocupación el rally. “El cronograma es muy malo, está muy apretado. Nos hacen desarmar el motor y en 15 días nos piden correr”, criticó el neuquino, y continuó: “Todo cuesta muchísimo. Es muy difícil competir”.

Por último, aseguró que no participará de la próxima fecha, que se disputará en Cutral Co, y que volverá para la última. “Queremos ir a San Martín de los Andes a participar y a divertirnos”, afirmó Alejandro, y luego pronosticó que el futuro de su equipo es pelear el campeonato del año que viene.