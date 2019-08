Dijo que, con la protesta, la intención es manifestar la disconformidad de su presencia nuevamente al frente de la dirección.

AM sentada alumnos CPEM 25 (3).jpg Agustín Martínez

“Esperábamos una actitud reconciliadora, que nos dijera que iba a ser distinto, que nuestros proyectos seguirían adelante pero no fue así. Entonces decidimos mantener la sentada”, agregó la alumna.

Lara sostuvo que “los padres están conscientes de lo que está pasando, la mayoría de los alumnos de acuerdo y los profes nos están acompañando”.

Explicó que el rechazo se basa “en el ambiente que se generaba, el centro de estudiantes no tenía voz. Íbamos con un proyecto y no se nos escuchaba, no había organización, era muy incómodo para todos”.

Lara agregó: “Cuando se fue, nos dimos cuenta que podíamos avanzar. Nuestra manera de darle la bienvenida es la sentada. Decirle que no es igual que antes, tenemos proyectos, que esperamos que se sume y que no cambie las cosas”.

