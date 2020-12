Alumnos de la EPET 14 denuncian "abandono" durante el ciclo lectivo

La estudiante de 6° año de la EPET 14, Candela Blanco, contó su experiencia en el ciclo lectivo que acaba de finalizar. “En la especialidad de Química tuvimos una sola profesora que durante el año se conectaba online. El resto se manejaba con trabajos prácticos, de los que aún no tenemos devoluciones. No sabemos si estamos aprobados o en proceso”, señaló.

La joven sostuvo que a principios de septiembre les manifestaron la necesidad de contar con mesas de exámenes antes de fin de año, por lo menos para los alumnos de los últimos años.

Tras insistencias de parte del alumnado, Blanco a LMN dijo que las autoridades descartaron la posibilidad de que pudieran rendir las materias previas adeudadas bajo la excusa de que “éramos muchos”.

Los estudiantes se mostraron preocupados porque no tienen una fecha probable y porque tampoco les entregarán el certificado de finalización del secundario y eso imposibilita la inscripción en la universidad.

“Esto nos condiciona muchísimo, ya en un año complicado en el que pusimos nuestro mayor esfuerzo, pero sentimos que está perdido. Prácticamente no vimos contenidos nuevos”, agregó.

Dijo que en otras especialidades sucede lo mismo. “La culpa en parte la tienen los profesores y los directivos. No nos pueden decir que somos muchos alumnos. Los protocolos estaban, habían sido aprobados. Podríamos haber rendido online. No nos dieron ninguna opción”, subrayó.

Blanco cuestionó la modalidad de las clases, aseguró que en la mayoría de las materias se comunicaron con los docentes vía e-mail. “En muchas materias no aprendimos nada. Tenías que hacer una investigación, pero las consultas las tenías que hacer por correo y la respuesta la teníamos en unos 15 días. Sólo en una materia tuve unas cinco clases online”, detalló la joven estudiante.

Este martes, a partir de las 9, los estudiantes de la Epet 14 se manifestarán frente al Consejo Provincial de Educación (CPE) en búsqueda de una respuesta ante las autoridades provinciales.

"Nos enteramos que chicos de otros colegios pudieron rendir, A otros les entregaron los certificados, nosotros no tuvimos acto de colación ni nada. A nuestras autoridades no les importa, no nos dieron los certificados, nos van a arruinar el inicio en la universidad, también", cerró la joven.