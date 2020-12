"Eso fue al principio de todo, durante la primera temporada de Élite . A Ester y a mí nos persiguieron bastante, pero creo que lo llevé mejor de lo que esperaba. Soy una persona extrovertida y me suelo tomar las cosas que manchan los días con humor. Creo que puedo decir que soy el mismo que antes de Élite y si quiero bajar al pueblo a tomarme una caña con mi primo, lo hago", indicó.

Al ser consultado sobre cómo explica el impacto de la serie, Álvaro Rico indicó que su éxito se debe a que tocan temas reales.

"Se le dio la vuelta y se puso el foco en problemas auténticos sin la banalidad de quedarse en lo de 'a ver quien se lo hace con quién', que es muy importante a esa edad. Sin embargo, hay otras muchas cosas que hace una serie global que permita que empaticen con sus personajes, igual que en México que en Rusia. Y luego está Netflix que sabe vender sus productos", agregó.

En otro orden de ideas, el actor mencionó que prefiere ser el villano antes de ser el galán de cualquier historia.

"Cuando hacía teatro con 16 o 17 años, siempre me daban el galán, aunque, claro, no lo llamábamos así. Pero hacer de villano me mola más, creo que da muchas más posibilidades de juego", sostuvo.

Alvaro Rico élite.jpg Álvaro Rico de Élite explica cómo maneja la fama

Proyectos después de Élite

Luego de salir del seriado en la tercera temporada, Rico no ha parado de trabajar en importantes proyectos.

El español forma parte de la serie El Cid, producida para Zebra Producciones para Prime Video. En esta propuesta interpretará al escudero de Don García.