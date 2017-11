Amado Boudou ya pasó las primeras noches en la cárcel

Lejos de la comodidad de la que disfrutó la última década en su departamento de Puerto Madero, Boudou pasó la primera noche en una pequeña habitación individual del hospital penitenciario. Una cama, una mesa de luz y una frazada fueron los únicos elementos con los que contó. Así y todo, y a pesar de que la luz no se apaga nunca por completo -sólo cuentan con “luces de noche”-, logró dormir medianamente bien, aseguraron desde el entorno del ex vice.

Sin embargo, ayer Boudou se mostró ansioso por ver a su novia Mónica García de la Fuente, embarazada de mellizos. Es muy probable que en las próximas horas ella vaya a visitarlo.

También su abogado, Eduardo Durañona, se dirigió después del mediodía hacia el penal de Ezeiza para verlo, y llevarle algo de ropa y algunos efectos personales para hacerle más llevadera la reclusión. El letrado, se volvió a quejar por ver a su defendido encerrado: “Nosotros siempre pusimos la cara ante la Justicia y dimos explicaciones. Fue un acting innecesario”.

“Estaba el runrún de que a Boudou lo iban a meter preso, pero no sabíamos en qué causa. Nosotros siempre pusimos la cara ante la Justicia. Fue un acting innecesario”.Eduardo Durañona. Abogado del ex vicepresidente Amado Boudou

Aclara: “Como tenía (Boudou) una forma distinta de pensar a la que yo tengo, no me metía”.

“Que los dirigentes dejen de hacerse los pelotudos”

Aníbal Fernández bancó a Boudou y a De Vido, y apuntó contra los peronistas que se callaron: “Pongan la cara de una vez por todas”.

in pelos en la lengua y siempre polémico, el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernandez, salió a respaldar al vicepresidente Amado Boudou y al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, tras las detenciones.

Aclaró que no busca impunidad, pero consideró que las detenciones fueron arbitrarias y pidió a los peronistas que no se escondan. Es una medida de la máxima tensión que se vive en estos días dentro del kirchnerismo. “Tengo una relación con Amado pero muchas veces he hablado con él y le dije: ‘Mirá, lo que vos estás haciendo yo no concuerdo con cómo lo están planteando. Si vos esto lo ordenás de una manera que tenga seriedad, de la que yo crea que tenga seriedad, teneme en cuenta, quiero poner la cara y ayudarte’. Como ellos actuaban de una manera distinta con sus abogados y tenían una forma distinta de pensar a la que yo tengo, no me metía, nunca lo defendí”, remarcó en declaraciones a Radio con Vos.

“Eso no significa que no le tenga cariño, que no le tenga respeto y que no vea que lo que le están haciendo es una porquería. Como yo no me estoy buscando la impunidad ni para mí, ni para nadie, lo que estoy buscando es que los dirigentes de mi partido dejen de hacerse los pelotudos y pongan la cara de una vez por todas por los que realmente laburaron, se rompieron el lomo y defendieron a capa y espada lo que les correspondía a todos”, agregó Fernández.