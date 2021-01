AMLO cuestionó a Twitter y Facebook por bloquear a Trump

Ante este comportamiento reiterado por parte del mandatario estadounidense, Twitter suspendió su cuenta por unas horas y Facebook lo hizo al menos por dos semanas.

Ante lo ocurrido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció y destrozó a las redes sociales, aunque aclaró que no justificaba lo ocurrido en el Capitolio de los Estados Unidos:

"No me gustó ayer lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso", aseguró AMLO. " Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas", añadió.