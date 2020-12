Among Us es la app que más creció en el 2020

Among Us es el juego más popular del 2020 | Foto: InnerSloth

El título de InnerSloth , Among Us , es la app que más creció durante el 2020, año atípico por la pandemia del coronavirus que con los confinamientos, impulsó la masiva descarga de varias aplicaciones como el popular juego .

Smartme Flash Index (SFIx) recopila cuáles fueron las app 's que más crecieron durante el año, liderando Among Us con una puntuación de 16,83. El podio lo completan Twitch y Discord ; ambas son plataformas de streaming de videojuegos.

Among Us: un error permite jugar el mapa nuevo en Switch

Innersloth, quienes son los desarrolladores de Among Us, sorprendieron al mundo entero esta semana al anunciar que el popular juego ya estaba disponible en la Nintendo Switch.

El pasado 10 de diciembre, en la gala de The Game Awards 2020, presentaron The Airship, el nuevo mapa de Among Us que estará disponible para todos los usuarios a principios del 2021.

Sin embargo, un error de desarrollo permite jugar el nuevo mapa de Among Us en la Nintendo Switch ahora mismo. Para jugarlo seguí los siguientes pasos:

Pulsa en "Local" en el menú principal de Among Us y creá una partida

Abrí el portátil y seleccioná el mapa de Among Us "Airship"

Salí de la partida local y ahora creá una nueva en el modo Online sin seleccionar mapa alguno

En lo que ingresen cuatro jugadores, podrás iniciar la partida con el nuevo mapa de Among Us

Este es el tráiler del nuevo mapa de Among Us:

El juego

La app es un juego multijugador en línea con partidas armadas de 4 a 10 personas en simultáneo. Dos o tres de esas personas, según la cantidad de participantes, reciben el rol de impostores o enemigos y su misión será el matar a los otros jugadores dentro de una nave espacial.

En el intento de matar al resto, deben evitar ser vistos y descubiertos ya que la app permite constante votaciones y debates para expulsar de la nave a los impostores de los que sospechen. Los impostores pueden también sabotear la nave para provocar el caos que les permita asesinar más fácilmente al resto de los participantes.

¿Cómo juego Among Us?

Cuando el juego inicia ya están todos dentro de la nave espacial, unidad que tiene varias salas y compartimientos donde debés completar ciertas misiones. Cuando uno de los participantes es asesinado por un impostor, el cuerpo es reportado y se lleva a cabo la votación para determinar quién fue.

Si nadie está seguro, la partida sigue. Si votan por alguien, quien recibe la mayoría de los votos es eyectado de la nave espacial y el mismo juego confirma si era -o no- un impostor.

Estos impostores también pueden hacer misiones con la guía de un mapa que está disponible para todos los participantes.