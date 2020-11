Among Us ofrecerá soporte para personas con daltonismo

Among Us , uno de los videojuegos del año, se encuentra en pleno lanzamiento de novedades con el objetivo de no perder usuarios ante la gran oferta que existe en el mercado. Una de ellas es que a partir de la próxima actualización ofrecerá soporte para personas que sufren de daltonismo .

AMONG US.jpg Among Us.

Por otro lado, en diciembre se incorporará la posibilidad de crear cuentas. Esto servirá para reportar usuarios tramposos o que no colaboren con el buen ambiente del juego. Además, será muy útil para controlar a las personas que se suman a las partidas y facilitará la tarea de crear sesiones privadas. En un próximo paso. De esta manera, la creación de partidas será mucho más sencilla.

El sencillo título de InnerSloth está en boca de todos estos días y se encuentra disponible de forma gratuita para dispositivos móviles iOS y Android, mientras que para PC tiene un coste de unos 3,99€ a través de Steam. Aun así, existe una forma legal de poder jugarlo tanto en PC como en Mac sin pasar por caja, por lo que a continuación os lo explicamos paso a paso y os proporcionamos los enlaces necesarios para que no haya pérdida posible.

Descargar la app desde la página oficial de InnerSloth, luego Descargás el emulador BlueStacks en PC o Mac, iniciá el emulador y abrimos el archivo descargado que contiene la app de Among Us. De forma tan sencilla y si no nos encontramos con ningún contratiempo inesperado, ya podremos ejecutar Among Us y disfrutar de las partidas que queramos en solitario o con amigos.

Among Us, es el juego que tiene revolucionado a todo tipo de personas en el mundo. Celebridades del mundo del arte y espectáculo o del reino deportivo, se han mostrado unos verdaderos fanáticos del juego, tal es el caso del brasilero Neymar, quien suele hacer Lives mientras juega. Among Us ha calado tanto que hasta personajes de la política mundial también se han grabado mientras juegan.