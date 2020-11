Among Us: ¿Se puede configurar para ser siempre el impostor?

Among Us es el juego más descargado de los últimos meses | Foto: innersloth.itch.io

Among Us es uno de los juegos más populares del 2020. La app fue lanzada en el año 2018 , pero fue durante la pandemia del coronavirus y los confinamientos que agarró una increíble popularidad, dominando las descargas mes a mes.

Ante la inminente fama de Among Us, miles de artículos circulan mes a mes para facilitarle trucos a los jugadores. Muchos de los usuarios de la app son fanáticos de jugar el rol de impostor en Among Us y se preguntan si existe una técnica tramposa de ser el impostor en todas las partidas.