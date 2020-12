Among Us es el juego de 2020

Among Us debe ser el mejor ejemplo de que jamás debés darte por vencido. El juego que desde 2018 estaba disponible para celulares y que tras la cuarentena se catapultó con la ayuda de youtubers es el juego más comentado de 2020 y sus desarrolladores, Innersloth, lo sabe por eso ha dejado un huevo de pascua en un mapa del juego.

En el mapa Polus los fanáticos de Among Us deben prestar especial atención al baño del laboratorio la próxima vez que jueguensegún el desarrollador del juego se puede ver a un personaje escondido detrás de un puesto si los jugadores miran lo suficientemente cerca.

Among Us tuiteó un GIF del baño debajo del laboratorio en el mapa de Polus. En particular, el GIF mostró que una de las puertas del puesto se desvanecía para revelar a un compañero de tripulación blanco escondido detrás de él. "EXTREME POLUS LORE", decía en el tuit la compañía.

Embed EXTREME POLUS LORE



crewmate hidden in bathroom pic.twitter.com/jO1ILYbeaX — Among Us (@AmongUsGame) December 7, 2020

Los fans lo comprobaron

Tras el anuncio de los creadores de Among Us los fánaticos acudieron al juego y al mapa para comprobar lo que dijo el equipo de Innersloth. El usuario de Twitter jazzface273 se propuso ver por sí mismos si la tradición era cierta y compartió una captura de pantalla del juego. Resulta que realmente hay un compañero de tripulación detrás de la puerta. Puede ser un poco difícil de notar sin prestar atención, pero el cuerpo blanco y el protector ocular del compañero de tripulación se pueden ver a través de la grieta en el establo.

Los creadores del juego no aportaron mayores detalles sobre el juego de pascua o su significado e incluso no parece intencional porque pasaría desapercibido. El planteamiento hecho por los creadores de Among Us le dejó más preguntas que respuestas a los fans que están ávidos de conocimiento sobre el juego.

Apenas la semana pasada, la cuenta tuiteó algunas estadísticas de Among Us, revelando que los impostores tienen más probabilidades de ganar que los compañeros de tripulación.