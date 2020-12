Among Us vs Fall Guys: duelo tipo Star Wars

Among Us y Fall Guys : Ultimate Knockout fueron 2 de las grandes experiencias que destacaron en 2020 pero, ¿cuál de los 2 es mejor? La respuesta depende de cada quién, pero alguien pensó que sería bueno determinarlo a un duelo a muerte con espadas laser en Star Wars Battlefront II .

Los modders TigerVenom 22 y Toasted Shoes se pusieron manos a la obra para reemplazar a los modelos de la trilogía original de Star Wars presentes en Battlefront II por personajes de Among Us y Fall Guys. Como puedes imaginar, los personajes del lado obscuro son representados por los impostores del título de InnerSloth. Por otra parte, los buenos son los tiernos frijoles andantes de Fall Guys.

Si viste el video y te gustaría jugarlo, debes saber que el mod ya está disponible en Nexus Mods. Ten en cuenta que para que funcione también tienes que instalar el mod Fall Guys Hero Overhaul.

El nuevo mapa de Among Us

Among Us se convirtió en el juego más popular de este 2020. La app fue lanzada en el año 2018, pero fueron los confinamientos por la pandemia del coronavirus, los que impulsaron el crecimiento de Among Us. Entre las novedades anunciadas por InnerSloth, desarrolladores de Among Us, destaca un nuevo mapa que ya había sido adelantado a mediados del pasado mes de noviembre. Among Us se unió a Twitter el 18 de noviembre y reveló que la llegada de un nuevo mapa estaba cerca: para este 10 de diciembre.

AMONG US 2.jpg Among Us sigue revolucionando el mundo de los juegos.

Todo apunta a que se tratará de un submarino, distinto a la nave espacial a la que estamos acostumbrados en la popular app. Pero los detalles de esta nueva versión del juego serán revelados el día de la ceremonia de los The Game Awards que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre. Todo un regalo de navidad para los fanáticos de Among Us.