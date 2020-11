Among Us y sus posibles orígenes

Among us alcanzó su popularidad durante la pandemia del Covid-19

Durante la pandemia del Covid-19 el juego Among Us alcanzó un elevado nivel de popularidad en todo el mundo debido a las posibilidades que ofrece para jugar en línea con amigos sin importar en que parte del mundo se encuentre.

Además, otro de los elementos que ha popularizado este juego que puede ser descargado en equipos móviles, tabletas y hasta computadoras, es la cantidad de historias que se tejen alrededor de los orígenes y la motivación para el desarrollo de Among Us .

En este sentido, algunas páginas especializadas han señalado que Among Us podría tener su génesis en dos juegos de mesa y una película.

Los de mesa se llaman Mafia y Werewolf y aunque su temática es distinta a la de Among Us el fin es el mismo, hallar un impostor que es el encargado de sabotear o asesinar al resto de los participantes. Por tal razón sino eres bueno detectando las mentiras difícilmente tendrás éxito en estos juegos de mesa.

La película

En cuanto a la película que inspiró Among Us, los portales especializados señalan a “The Thing”, un films que a su vez está basada en la novela “Who Goes There?” escrito por el autor John W. Campbell. El filme data del año 1982 y está dirigido por John Carpenter.

Esta historia nos presenta a un grupo de científicos en la Antártida que encuentran una forma de vida extraterrestre congelada. Al tratar de liberarlo de su prisión para su estudio, se dan cuenta que resulta ser una forma de vida que puede tomar la forma y recuerdos de quien quiera, por ello los tripulantes se ven en la obligación de intentar descubrir quien fue atacado y reemplazado por esta forma de vida alienígena.

Nuevo Mapa

El pasado, 18 de noviembre, Among Us se unió a Twitter y reveló un nuevo mapa que ha emocionado a los seguidores de este juego.

Según las informaciones que circularon, el nuevo mapa se trata de un submarino, distinto a la nave espacial a la que estamos acostumbrados en la popular app. Pero los detalles de esta nueva versión del juego serán revelados el día de la ceremonia de los The Game Awards que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre. Todo un regalo de navidad para los fanáticos de Among Us.