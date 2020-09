Andacollo intensifica los controles y restringe el ingreso a la localidad

“En solidaridad y haciéndonos eco de las medidas que ha resuelto el comité de crisis de Huinganco, hemos adoptado medidas en el plano local teniendo en cuenta que tanto en lo comercial como en lo laboral son dos localidades que interactúan diariamente. En el caso de Andacollo, se dispuso evitar el movimiento entre una localidad y otra de personal que no sea esencial, como puede ser de Salud o de Policía”, señaló el intendente de Andacollo, Manuel San Martín, en declaraciones a LU5.

El jefe comunal aclaró que hasta el momento no hay casos de Covid-19 en Andacollo, no obstante dada la situación epidemiológica de Huinganco también adhirieron a las medidas que establecieron sus vecinos, desde el sábado pasado hasta este martes 29, que consisten en suspender la apertura de restaurante, confiterías, pool y cervecería con atención al público, aunque podrán continuar bajo la modalidad de delivery.

Sin casos positivos, “veníamos teniendo una actividad comercial prácticamente normal. Habíamos adoptado estas medidas hacia adentro, hacia afuera lógicamente los controles siguen siendo muy estrictos sobre todo en la zona de ingreso a la localidad, teniendo en cuanta que somos cabecera del Departamento de Minas”, agregó.

El intendente sostuvo que tal como sucediera con el caso positivo que tuvieron sus vecinos hace un mes, o con los de Las Ovejas y Chos Malal, resolvieron ajustar los controles de ingreso y egreso a Andacollo.

“Establecimos protocolos muy estrictos de las personas que se mueven hacia las otras localidades. No así tanto hacia adentro. A penas inició la pandemia fuimos la primera ciudad que adoptamos las salidas por DNI nos permitió organizarnos para hacer las compras”, recordó.

A su entender, otra medida que resultó “muy acertada, y que se han convertido en un fenómeno, por lo menos aquí en la localidad, son las salidas saludables y recreativas porque entendíamos que eran más que necesarias”.

Respecto al esquema sanitario, San Martín aseguró que cuentan con un hospital de campaña que hasta el momento no fue utilizado. “El hospital local separó las guardias respiratorias de las no respiratorias. En casos leves pueden tener una recuperación domiciliaria y si no está la posibilidad de usar el de campaña. En caso de gravedad media a alta se derivaría al de Chos Malal”, explicó.