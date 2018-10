La morocha que interpreta a Vanesa en Un gallo para Escolapio, contó que, pese a que la producción de Showmatch la convoca todos los años, ella no quiere ser parte del certamen de Marcelo Tinelli.

"Es un lugar en donde no me puedo meter porque es un lugar donde el rating se mide lastimando a la gente y buscando violencia. Yo tengo un límite, si me meto en la boca del lobo, voy a reaccionar", advirtió.

"Hoy tengo una vida tranquila. Elegí y me armé un mundo donde vivo en paz. Me enseñaron a cómo vivir más tranquila", agregó.

"No tengo ganas de lastimar a nadie, soy tan sensible que termino sufriendo el doble. Era mucho más fácil estar anestesiada, fue muy cobarde la manera en la que viví antes. Me pongo a pensar y miro hacia atrás y digo: 'Wow ¡Todo lo que hice!'. Nunca fui mala mina", sostuvo.

