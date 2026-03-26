Julieta Poggio adoptó un gatito y compartió las primeras compras que le hizo

Julieta Poggio sorprendió en sus redes sociales al anunciar la llegada de una nueva integrante a su vida. “Buen día hoy es un día muy feliz”, dijo la ex Gran Hermano en un posteo donde sorprendió a sus seguidores tras sus días de relax en Mendoza.

En un video mostró los accesorios que compró para darle la mayor comodidad a un gato incluso cuando no lo tenía. Varios objetos para ofrecer una mayor comodidad, juegos, baño para gatos, rascador entre otras cosas que la mostraron motivada a la dueña.

“Todavía no llegó y ya es una malcriada , miren todo lo que le compré”, dijo y luego agregó: “Ay estoy muy ansiosa, yo amo los michis y por fin me decidí a ser una cat mom . Déjenme consejos quiero hacerla muy mimosa”.

Juli Poggio gato

Luego horas más tarde dio a conocer videos de los primeros momentos que compartieron juntos este jueves por la mañana.

Gato Poggio

Isabel Macedo sumó un nuevo integrante a su familia y en las redes no la perdonaron

Isabel Macedo generó diversas opiniones en las redes sociales luego de presentar en su familia a Molly, una perrita de raza Pointer que disfrutarán también sus hijas Belita y Julia compartiendo momentos de felicidad. Principalmente enterneció a sus seguidores con el video donde anunció la incorporación.

"Hola, mi amor. Ahora sí llegó el momento de conocer a toda tu familia. Cierren los ojos”, soltó Macedo el en el video previo a revelar de qué se trataba la noticia. Acto seguido, la niña Belita confesó sorprendida: “¡Es un perro! Cuidado, que es un perro de verdad...”. Ya interactuando, la misma niña dijo emocionada: "Me dio besitos. Vení, te vamos a mostrar toda la casa”.

Más allá de las niñas, también será una compañía para la actriz y su pareja Juan Manuel Urtubey. En su pie de video, Macedo escribió: “ Molly, todo el amor que tenemos es para vos, bebé”. Esta publicación generó una reacción amistosa en algunos fans, aunque otros mostraron sus diferencias.

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Es que algunos expresaron sus críticas al suponer que la mascota fue comprada y no adoptada en un refugio: "Ojalá adoptarán y no compraran", "Adopta no compres!!! No fomenten la compra", "Espero que haya sido adoptado y no comprado!!!!", "Xq no adoptan", dicen algunos mensajes. Sin embargo, Macedo no dio precisiones si compró o adoptó la perrita.