Actualmente, en varios yacimientos, las operadoras utilizan bolsones de arena, mezclada con agua, para el fracking. Esos bolsones -en un gran número- se convierten en residuos.

Islas enfatizó que "es un residuo muy grande y es una preocupación porque no saben que tratamiento hacerle. Y no hay en Neuquén una industria de este tenor", es decir, no hay tratadoras o basurales para depositar estos residuos. Incluso sostuvo que "a nivel mundial no están usando esto".

El representante de CPAN sostuvo que "las operadoras no los tienen catalogado como peligroso" y agregó que "como no hay tratamiento no gastan en el residuo final".

"Hay gente que le da el consentimiento para que hagan esas cosas, lo que es vergonzoso y nos hace solidariamente responsable de una contaminación a futuro", puntualizó.

