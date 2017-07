Ángel de Brito: "El tiempo le dio la razón a Pampita"

Según el chimentero, todo comenzó cuando la ex de Nicolás Cabré compartió una postal de su vientre con las manos de su hija Rufina y las de los pequeños del Principito chileno. “Sólo dije que era una provocación innecesaria. Después de eso, la China hizo un fuerte descargo en Instagram, en mi contra. Ella tiene mi teléfono, así es que si le molestó algo, me podía llamar y listo, como cuando en la época del motorhome me llamaba para decirme que Pampita era una loca”.

“No tengo nada personal contra ellos. Creo que les molestó que en su momento le crea a Pampita, pero el tiempo le dio la razón a ella. Si quieren disculpas, que empiecen ellos a disculparse públicamente por lo que hicieron”, cerró.