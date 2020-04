Anses arranca con el primer filtro para pagar el IFE

"Aquellos que tienen DNI finalización en 0 y 1 pueden acceder hoy a la página y revisar si la solicitud fue denegada o se sigue analizando. En casos en que en una familia se haya anotado un integrante y haya otro que esté cobrando en blanco, será denegada. En el caso de que ambos tengan trabajos informales y se hayan anotado los dos, el beneficio lo va a cobrar la mujer”, ejemplificó Todero en diálogo con LU5.

Dijo que de pasar esta instancia, se cruzarán datos con la AFIP y se analizará si reúnen los requisitos para poder acceder a este beneficio. Analizarán los impuestos, el pago de tarjetas de crédito, no tengan un ingreso mayor a 35 mil pesos, que no hayan declarado la renta financiera mayor 65 mil pesos o que no tengan un vehículo cuyo valor fiscal no supere los 600 mil pesos.

En el caso de pasar la segunda instancia, los beneficiarios del IFE podrán informar el CBU, en que caso de tener cuenta, o bien el pago se realizará a través del correo.

De acuerdo al cronograma de la Anses podrán consultar en base a la terminación del DNI, a través de la página web www.anses.gob.ar, el martes los finalizados en 2 y 3; y el miércoles los terminados en 4 y 5. En tanto, los finalizados en 6 y 7 podrán realizar la consulta el jueves 9 de abril; y los terminados en 8 y 9, el viernes 10.

Caos

Tras un viernes caótico de jubilados y pensionados hacinados frente a las sucursales bancarias tanto de la provincia como del resto del país, Todero admitió que “la información de parte de Anses no fue buena”.

Señaló que “fue mucha gente que no tenía que ir, iban a pagar cuentas, a renovar plazos fijos, a pesar de que se les decía que no se le iban a hacer esos trámites”. Al tiempo que indicó que los que cobran la Asignación Universal por Hijo cuentan con tarjeta de débito en un 95%.

