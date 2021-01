Ante la ola de calor, piden hacer un uso racional de la energía

Lo que pidieron "tener en cuenta" es procurar no dejar luces encendidas en los espacios que no se estén utilizando y "programar a no menos de 24°C los aires acondicionados, ya que cada grado extra representa un 8 % más de consumo". "Además, se recomienda limpiar los filtros cada 6 meses, para que el equipo funcione de manera eficiente y climatizar sólo los espacios que se estén usando, apagando el equipo al retirarse", añadieron.

Por su parte, en el caso de heladeras y freezer piden verificar que los burletes de las puertas estén en buen estado para evitar pérdidas de frío y complementaron: "Abrirlos sólo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. Además, es recomendable ubicarlos alejados de las fuentes de calor y al menos a 15 cm de paredes o muebles"

En el caso de los televisores y otros artefactos, desde el EPEN recomendaron desconectarlos cuando no se utilizan, ya que aún apagados continúan en “stand by”. "Se calcula que hasta un 15 % del consumo energético de los hogares puede ser producido por esta función. Y desenchufar el cargador del celular para que no produzca un consumo innecesario", informaron.