Anticuerpos monoclonales pueden reducir contagios en adultos mayores

Un ensayo del fármaco con anticuerpos de Eli Lilly and Co mostró que puede reducir el riesgo de covid-19 en un 80% para los residentes de hogares de ancianos, dijo la compañía el jueves, aunque la necesidad de tales fármacos de prevención de enfermedades ha disminuido con la llegada de las vacunas. El medicamento, bamlanivimab, recibió la autorización de uso de emergencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos en octubre pasado, a una dosis de 700 miligramos para pacientes con COVID-19 no hospitalizados.