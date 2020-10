Anuel AA destrozó a sus colegas del reguetón

View this post on Instagram

Que desepcion que miro esta foto y por mas que no quiera pienso mucho en el género, siento que se ha vuelto un circo lleno de payasos!!!!!!!! Y NO SON TODOS, ay mucha gente SERIA, BUENA Y TRABAJADORA Y LUCHADORA QUE QUIERO MUCHO Y QUE RESPETO PERO LA REALIDAD ES QUE HAY MUCHOS MÁS PAYASOS!!!!!!!!! Hagan mas música, ayuden mas al mundo!!!!!!!! NO SE CANSAN DE HABLAR TANTA MIERDA DE EMBUSTE????? Esta claro que debemos llevar un mensaje positivo, pero no hay nada más TONTO Y FALSO que ver gente haciéndolo solo por verse bien y por ganarse más fanaticada a base de una mentira cuando yo se que no son reales ni tienen esos buenos ideales, mientras hay gente que si creen en esos MENSAJES positivos y viven atraves de esos ideales!!!!!!! SIEMPRE PREGÚNTENSE PORQUE ANUEL ESTA SÓLO ?????? Y PORQUE TANTOS BOCHINCHES DE QUE ANUEL ESTO O ANUEL LO OTRO????? ANUEL LE DIO LA ESPALDA A QUIEN ????? A MI NADIE PERO NADIE ME HABLEN DE LEALTAD NI DE NA EN VERDAD QUE EL 95% DEL GÉNERO NUNCA HAN VIVIDO TODA LA MIERDA QUE YO HE VIVIDO!!!!!! Y A MIS FANÁTICOS QUE SON RHLM DESDE EL PRIMER DIA RECUERDEN QUE TENGO UNA PROBATORIA QUE ES BIEN ESTRICTA!!!!!!!! HAY MUCHAS COSAS QUE YO HACÍA Y DECÍA ANTES QUE AHORA MISMO NO PUEDO POR LA PROBATORIA!!!!!!!! SOY LIBRE EN CUERPO PERO NO EN MENTE!!!!!!! QUE DIOS LOS BENDIGA A TODOS, A LOS BUENOS Y A LOS MALOS TAMBIÉN... Hace 2 meses anuncie un álbum de trap, HACEN 2 MESES... AHORA MIREN COMO EMPIEZAN A SACAR ÁLBUMS DE TRAP!!!!!!!