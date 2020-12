Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANUEL NEWSESPAÑA (@anuelnews_esp)

Hay que destacar que Anuel AA pasó un largo período alejado de su hijo debido a los problemas que tenía con su expareja.

"Me enteré de la nada porque no fue planeado. La mamá me dijo que estaba preñada cuando yo tenía 18 años y la verdad con eso de abortar a un hijo, yo no voy con eso de matar una vida. Así que le dije: 'yo estoy aquí para responder'. Hubo un tiempo en que estábamos mal con ella y pasé tiempo sin ver a mi hijo", comentó en entrevista para el programa Despierta América.

Asimismo, el artista reconoció que Karol G fue una pieza clave para que actualmente tenga una buena relación con la mamá de Pablo Anuel.

"Karol me ayudó a eso. Me dijo: 'no puedes seguir con esto, tienes que llevar la fiesta en paz. Tu molesto y ella también, le van a hacer daño al nene y no podrá compartir mucho tiempo contigo'", recordó.

Anuel AA 1.jpg Anuel AA disfruta de la compañía de su hijo

¿Anuel AA se retira de la música?

Aunque el músico dejó entrever que se iba a retirar de la música definitivamente, su hijo aclaró que no era así.

A través de su cuenta de Instagram, Pablo Anuel comentó que su papá solo se iba a tomar un tiempo para reflexionar y poner en orden su vida.

"Últimamente papi está muy confundido, se siente como perdido, mi padre ahora está dedicando su tiempo para mí", escribió.