Anuel AA estrena colaboración con Natti Nat y Myke Towers

Mientras que la versión original de “Diosa” cuenta con más de 400 millones de reproducciones combinadas y 307 millones de reproducciones en YouTube, desde la producción aseguran que esta novedad causará una gran impresión en sus fanáticos. Con una imagen luciendo sus curvas en un conjunto de red, Natti adelantó uno de los outfits del videoclip y aseguró: “Hago lucir a las demás como envidiosa”.

ANUEL AA.jpg Myke Towers, Anuel AA y Natti Nat.

En otro orden de ideas, algo que ha generado mucha intriga en torno a Anuel AA es que, el cantante colgó una imagen en su Instagram con un mensaje que causa confusión a sus seguidores, porque no se sabe si es la nota triste de una canción, o si es algo más íntimo del cantante.

“Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días siento que no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar al mundo; otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo, por eso me voy... Adios”, extraño mensaje de Anuel AA en su cuenta de Instagram.