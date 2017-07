Anuncio: otros u$s 1150 millones para Vaca Muerta

El anuncio implica un acuerdo de explotación entre Pan American Energy, Total Austral, Wintershall e YPF. En una primera etapa, hasta el 2021, perforarán 78 pozos.

En la operatoria, se subdividió el área Aguada Pichana en dos concesiones de explotación no convencional por 35 años (Aguada Pichana Este y Aguada Pichana Oeste). Al mismo tiempo, Neuquén otorgó una concesión no convencional de hidrocarburos para el área Aguada de Castro.

En Aguada Pichana Este, el piloto será de 34 pozos horizontales, con una longitud de entre 1500 y 2000 metros y hasta 20 etapas de fractura, todos con objetivo en la formación Vaca Muerta en la ventana de gas. Son unos 761 km2 cuyas socias serán Total (41%; operadora), YPF (22,5%), Whintershall (22,5%) y PAE (14%).

Según el gobierno provincial, en esta etapa el área pasará de 2,2 millones a 4,5 millones de metros cúbicos de producción por día. Hay una inversión potencial, en la etapa del desarrollo masivo, de 7237 millones de dólares y 530 pozos para esta porción de Vaca Muerta.

Aguada Pichana Oeste (605 km2) y Aguada de Castro (163 km2) ahora serán parte de una sola unidad económica. PAE será operador de ambas, en una sociedad con YPF (30%) y Total (25%). El plan de perforación hasta 2021 prevé 30 pozos horizontales y la construcción de instalaciones de superficie para llevar la producción hasta la planta de tratamiento en Aguada Pichana Este.

Según la Provincia, estas áreas podrían aportar un máximo de 16 millones de metros cúbicos por día a partir del décimo año, con una inversión de 7471 millones de dólares totales para 514 pozos, siempre en el momento del desarrollo masivo.

En el acto del piso 32 de la torre de YPF en Puerto Madero, el gobernador Omar Gutiérrez sostuvo que el acuerdo llega luego de “un año de negociaciones” y que es parte de la generación “de condiciones jurídicas y de estabilidad” que ofrece la provincia a los inversores. Señaló que “este acuerdo destraba otros que hay en carpeta” y ponderó el impacto que tendrá en la economía neuquina y en el país, ofreciendo a la producción de Vaca Muerta como un factor para atenuar la importación de gas.

Luego del acto, expresó que la solución a las tensiones con el gremio petrolero, que paralizó la producción hace dos meses, las negociaciones con la UOCRA y la comunidad mapuche Campo Maripe, tres factores que aportaron para la incertidumbre del sector empresario en los últimos meses, fueron cruciales para el acuerdo oficializado ayer y preanunciado en marzo, aunque con unos 1100 millones de dólares adicionales a los 500 de que se había dado cuenta entonces.

El acto contó con la cúpula de las empresas: Miguel Gutiérrez (presidente de YPF), Marcos Bulgheroni (director ejecutivo de PAE), Jean Marc Hosanski (director general de Total) y Gustavo Albrecht (director general de Wintershall).

En su condición de concesionarios, le pagarán a la Provincia u$s 60 millones en concepto de bono de explotación (u$s 23 millones), aporte único y extraordinario de Bono de Infraestructura (u$s 25 millones), responsabilidad social empresaria (u$s 5 millones) e impuesto a los sellos (u$s 7 millones).

El presidente de YPF destacó los avances en los últimos meses en la competitividad de Vaca Muerta y afirmó que la adenda al convenio colectivo de trabajo “permite avanzar en hacer más eficiente” la producción de hidrocarburos, en un contexto más que complejo en materia de precios a nivel mundial.

Bulgheroni dijo que el acuerdo da cuenta de que PAE definió acelerar en los últimos cuatro años sus inversiones en la cuenca neuquina, en un contexto en el que viene bajando costos operativos y a partir de los resultados que obtuvo en Vaca Muerta.

El anuncio de ayer fue el segundo más importante del año, luego del realizado por Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo Techint, que ya comprometió 2300 millones para desarrollar el área Fortín de Piedra.

Respecto de las inversiones oficializadas ayer, se contempla el desembolso de u$s 1150 millones entre junio de este año y diciembre del 2021. De este total, u$s 675 millones serán para Aguada Pichana Este y los u$s 475 millones restantes para los otros dos bloques.

El acuerdo petrolero fue clave. Bajó costos y garantizó un precio para el gas.

El presidente de YPF vaticinó que se recuperarán los puestos de trabajo

El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, fue optimista acerca de la recuperación de los puestos de trabajo caídos en Neuquén en el sector petrolero desde finales del año pasado. “Los puestos creados van a ser muchos más que los que se perdieron”, dijo. “Las inversiones van a seguir llegando. Estamos en un proceso donde toda la actividad va a ir levantando y en un tiempo no muy lejano vamos a tener estos puestos recuperados y van a ser más los que se necesiten que los que se perdieron”, sostuvo, aunque prefirió no dar precisiones de tiempo.

El gobernador Omar Gutiérrez dijo que anuncios como el de ayer no hubieran sido posibles sin el acuerdo petrolero promovido junto con Nación, que desató modificaciones en el convenio colectivo de trabajo de los petroleros y garantizó un precio del gas que resulta atractivo para las empresas que operan en la cuenca neuquina. “Esto requiere de trabajo y de empresarios que no especulen, de los trabajadores y del sindicato, y de los gobiernos provincial y nacional que compatibilicen políticas”, expresó.

500 millones de dólares ya se invirtieron entre 2014 y 2015 en Aguada Pichana Este, antes de que las empresas celebraran el acuerdo de asociación que abrió las puertas a la nueva inversión.

2300 millones de dólares de inversión había anunciado Tecpetrol, del Grupo Techint, para desarrollar un proyecto en el área Fortín de Piedra. Esta fue la mayor inversión anunciada en el año.