Aparentemente, aunque la familia desconoció que hubiera existido una discusión entre sus integrantes, fuentes confirmaron que el hecho se produjo después de que De la Maza se fuera a inscribir a la universidad. Ese hecho pudo haber producido un intercambio de pareceres en el núcleo.

Las cámaras de seguridad y el teléfono móvil fueron determinantes a la hora de dar con el pibe. Fuentes policiales confirmaron que gracias a esos rastros se alertó a los puestos de tránsito en El Chañar y del lado de la provincia de Río Negro hasta que dieron con él.

“No habíamos discutido. No pasó nada ayer. Y hoy nos damos cuenta que se fue”, había indicado durante la búsqueda el papá. Francisco había revelado que su hijo no fuma, no toma bebidas alcohólicas y tampoco se droga y que nunca antes se había ausentado de su vivienda sin previo aviso.

LEÉ MÁS

Un hombre se encadenó frente a los Juzgados de Familia para reclamar ver a sus hijos