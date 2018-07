Mientras los galos celebraban desaforadamente en Rusia, desde el edificio de Viamonte se emitía un comunicado en el que confirmaban la desvinculación del técnico de Casilda.

Según trascendió, el acuerdo final tiene una cifra superior a los u$s 1.900.000 y menor a los u$s 2.000.000 e incluye las desvinculaciones de Sampaoli y de sus colaboradores Jorge Desio y Matías Manna. En el desglose, el entrenador se llevará u$s 1.550.000 pagaderos en siete cuotas por la tesorería de AFA. La primera se abonará hoy mismo.

El deseo de siempre es el Cholo Simeone , pero la realidad indica que por el momento es imposible.

Un mal menor

Si el entrenador y su cuerpo técnico (incluidos los ya dimitidos Sebastián Beccacece, Nicolás Diez y Martín Bressan) se hubiesen atornillado en el cargo y en lugar de acordar la salida los hubieran tenido que despedir, la cifra indemnizatoria habría ascendido a u$s 12 millones en todo concepto.

Los candidatos

Los técnicos Diego Simeone (Atlético Madrid), Mauricio Pochettino (Tottenham) y Marcelo Gallardo (River) son los tres nombres que lideran la lista de posibles sucesores de Sampaoli, pero los dirigentes de la AFA consideran que serán difíciles de contratar debido a que los tres se encuentran trabajando.

También aparecen Ricardo Gareca y Matías Almeyda, dos entrenadores que no están trabajando actualmente ya que el primero terminó su etapa como técnico de Perú y el segundo se desvinculó de Guadalajara en mayo.

En tanto, la sub-20 será dirigida por Lionel Scaloni y Martín Tocalli, en el Torneo de L’Alcudia, compromiso a priori de Sampaoli.

--> Los momentos con la Albiceleste

Los tres de Messi. 10 octubre de 2017. El empate con Perú dejaba a Argentina casi afuera del Mundial, pero en Ecuador Messi salvó al técnico con tres goles.

Una lista llena de dudas. Con jugadores que no llegaban en su plenitud, con Armani sin partidos en la Selección, y sin Icardi, capitán del Inter.

Sin una idea futbolística. En Rusia Argentina fue un equipo sin identidad e improvisado. Esta vez, Messi no pudo.