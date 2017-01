El director de YPF, Emilio Apud, dijo que el costo laboral en el yacimiento de Vaca Muerta es "4 o 5 veces más" que en explotaciones de los Estados Unidos, aunque se mostró convencido que "tenemos mejor recurso que el de los Estados Unidos".

En diálogo con las radios Delta y Latina, el directivo de la petrolera estatal se refirió a los acuerdos logrados con los sindicatos para bajar las exigencias laborales.

"Más que nada se modifican reglas de juego. Estamos haciendo mejoras en la eficiencia laboral, en pos de bajar costos. En Estados Unidos, por ejemplo, hacen 5 personas lo que acá 16 o 17", cuantificó.

"Si esto se hace bien, podría contagiar a otras áreas de la economía”, reflexionó el ex secretario de Energía y Minería.

Opinó que “no va a alcanzar el tiempo para usarlo (al yacimiento) internamente, y la estrategia argentina tiene que ser apurarnos para dejar de importar”, expresó y aseguró que "en 7 u 8 años vamos a ser un país exportador neto”.

“El Gobierno anterior descubrió Vaca Muerta en 2011 y no tuvo mejor idea que hacer cosas que no se debían, echar mano de mala forma”, se lamentó y dijo que “hoy no somos atractivo para inversores por como estamos a nivel país”.

“Las empresas van a tener que ser más competitivas” aseguró y calculó que se necesitan "300 mil millones de dólares de acá a 40 o 50 años para sacar el gas de Vaca Muerta”

Sobre el aumento de la nafta dijo que "es algo inevitable, está vinculado con el dólar”.