Apuñalan a un cura en plena misa en la Catedral

El agresor fue atrapado de inmediato por la Policía. Identificado como John Rock Schild -aunque se desconfía que esta sea su verdadera identidad- sería de origen estadounidense, aunque hay quienes sospechan que podría ser francés. Por lo pronto está encarcelado y no formuló declaraciones ante la Justicia que levantó cargos en su contra por tentativa de homicidio.

La Arquidiócesis Primada de México condenó el brutal ataque al padre Machorro, quien estaba por concluir la misa que oficiaba cuando fue apuñalado por este sujeto. El subdirector de prensa y radio de la Arquidiócesis de México, José de Jesús Aguilar Valdés, detalló que algunos testigos señalaron que el agresor tomó por el cuello al sacerdote e intentó degollarlo, y que fracasó en su intento gracias a que el padre Miguel Ángel Machorro pudo librarse, aunque fue finalmente resultó herido cerca de un pulmón.

El presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, Armando Martínez, destacó que el sacerdote está con vida de milagro aunque admitió que “se debatió entre la vida y la muerte”. En cuanto al detenido, confirmó que se desconoce su nacionalidad, “ya que se reservó su derecho a declarar”. Asimismo, puntualizó que los derechos humanos del atacante están garantizados, aunque se cuenta con todas las pruebas para acreditar su responsabilidad y la sujeción a proceso por el delito de tentativa de homicidio, además del delito canónigo denominado “agravio”. En este sentido, aseguró que “se llegará hasta las últimas consecuencias”. La Catedral cuenta con sistema de videovigilancia que se instaló a raíz de la visita del papa Francisco en febrero de 2016.

Acompañado por Ricardo Valenzuela, sacristán mayor de la Catedral, el abogado indicó que hasta ahora las medidas de seguridad no se modificarán, aunque habrá que esperar lo que digan las autoridades de seguridad. Por el momento, el llamado es a los católicos para que no dejen de ir a la Catedral.

El país del crimen y la violencia

Este violento hecho que no se cobró la vida del cura de casualidad es uno más de los que vive a diario México, a punto tal de que el lunes la misma Iglesia católica -aun desconociendo este hecho con un sacerdote propio- había manifestado su preocupación por la escalada de crímenes que parece no detenerse. De hecho, la población mexicana aún no sale de su asombro por la muerte, también el lunes, del periodista Javier Valdez, especialista en temas de narcotráfico asesinado en el estado de Sinaloa. Con esta muerte ya son seis los periodistas asesinados desde marzo. Valdez era un hombre de mucha experiencia en los medios y fue interceptado cuando iba en su auto y acribillado a balazos.