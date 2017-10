Apuntan contra Arturo Vidal: lo tratan de borracho

Según publicó el diario Últimas Noticias, el ex DT de la selección chilena en el 2015, Jorge Sampaoli reveló que "Arturo Vidal es para un especialista médico. Le gusta beber y no se controla".

El medio catalán Sport recogió las declaraciones y tituló la nota: "Vidal, el borracho de Chile". En el ida y vuelta, los medios trasandinos recogieron "la dureza" del titular, justo después que se desatara una interna sobre los jugadores que cometían excesos durante la eliminatoria.

"Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una botella de cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Igual, con ayuda de quien era nuestro chofer del bus, él y otros se consiguieron una botella de whisky. Al chofer lo tuve que despedir a pesar de que sabía que el culpable era Vidal", habría dicho Sampaoli en off a algunos periodistas chilenos luego de la Copa América.