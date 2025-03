Justin Timberlake llegó a Argentina para el Lollapalooza: el gesto que indignó a sus fans

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RobertGayol/status/1902337537558876391&partner=&hide_thread=false Llegó Justin Timberlake. De madrugada y con un despliegue extremo de seguridad para presentarse en la edición aniversario de Lollapalooza. En vuelo privado, +70 personas (sin bailarines) y una actitud esquiva hacia sus fans y cámaras. El viernes es su debut#JustinTimberlake pic.twitter.com/wpgSl244gV — PD: Somos Instantes (@RobertGayol) March 19, 2025

Pese a su comienzo con el pie izquierdo con el público argentino, Justin es un ícono del pop y se espera que no sólo cante sus clásicos como "Can't stop the feeling" sino también algunos de los éxitos que sembró en NSYNC como es "Bye Bye Bye".

Cuándo se presentará en el Lollapalloza

Este viernes 21 el artista pop será la estrella de la noche en el Festival. Compartirá escenario junto a artistas como Alanis Morrissette, Foster the People, Los Ángeles Azules, Catriel y Paco Amoroso, Mon Laferte, y muchos más.

Para ver su show podrás hacerlo a través de la transmisión especial que realizará Flow.

Desde el Instagram del festival, se compartió un video de Justin anunciando su gira latinoamericana y Argentina será el primer país donde se presente.

¿Quién es Justin Timberlake?

El cantante y actor estadounidense es un apasionado por la música desde muy chico. Creció con fuertes influencias del gospel y el country en su casa, con un abuelo ministro bautista, y su padre músico de bluegrass. Con 11 años, participó en el programa Star Search bajo el nombre de Justin Randall, interpretando una canción country y, aunque no ganó, había quedado claro su talento.

Su gran oportunidad le llegó en El Club de Mickey Mouse, donde coincidió con otros futuros referentes del pop como Britney Spears, Christina Aguilera y J.C. Chasez.

Fueron justamente Timberlake y Chasez quienes, en 1996, fueron reclutados para integrar NSYNC, una boy band que logró con el tiempo conquistar el mundo con su álbum homónimo en 1998. Sin embargo, no sería hasta el lanzamiento de No Strings Attached (2000) que la banda haría historia, vendiendo más de 14 millones de copias y posicionando hits como It’s Gonna Be Me y Bye Bye Bye.

Siendo una de las figuras destacadas de NSYNC, Timberlake en 2001 comenzó a explorar su faceta como solista y en 2002 lanzó Justified (2002), un éxito rotundo con canciones como "Like I Love You" y la emblemática "Cry Me a River".

El éxito en su carrera como actor

Sus principales papeles fueron en "Sospechas mortales" y "El lamento de la serpiente negra" (ambas de 2006), pero fue en Red social de 2010 donde realmente impresionó con su interpretación del empresario Sean Parker.

Después protagonizó las exitosas "Amigos con beneficios" y "El precio del mañana", además de participar en comedias como "Malas enseñanzas". Su faceta humorística brilló en sus múltiples apariciones en Saturday Night Live, donde se convirtió en uno de los anfitriones más populares del programa.

Su romance con Britney Spears, un ícono de los 2000

Justin Timberlake y Britney Spears fueron una de las parejas más famosas de principios de los 2000. Comenzaron a salir en 1999 cuando ambos eran jóvenes estrellas del pop, él como miembro de NSYNC y ella como cantante en solitario.

Su relación fue muy mediática, con los medios de comunicación siguiendo cada uno de sus movimientos. Sin embargo, se separaron en 2002, y la ruptura fue ampliamente cubierta en los medios, en parte debido a las especulaciones sobre la infidelidad de Justin, aunque nunca se confirmó.

Tras su ruptura, ambos continuaron con sus carreras, pero la relación de ellos siempre fue un tema recurrente en los medios. Años después, Justin Timberlake expresó su arrepentimiento por cómo manejó el final de la relación en su música y entrevistas.