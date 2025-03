Quién es el nuevo novio de Carla Conte: "salió con una cantante"

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa dijo: "Me dijo que Carla Conte está en una relación con Corbo". "Pepe no podías decir eso al aire, lo estamos cuidando como desde hace un año", le recordó a su compañero la periodista Juli Argenta. Entonces, Pepe comenzó a taparse el rostro, mientras Ángel tomaba la posta y le preguntaba sin filtro a su compañera:"¿Estás saliendo con Corbo?". "Ahhhhhhhhhhh", gritó Conté. "Confirmado: Carla Conte le robó el novio a Coki Ramírez", dijo al unísono De Brito. "No, ¡basta chicos! Nos conocemos hace 20 años", reconoció la actriz mientras sonreía a cámara.

Y luego de que Pepe dijera: "Él es galán total"; la columnista deÁngel responde aseguró en vivo: "Nos queremos mucho y nos estamos acompañando en la vida". Luego de esa confesión, Juli Argenta recordó los recientes rumores de affaire que circularon entre Sabrina Rojas y Corbo. "Que buena amiga que te haga de pantalla así chicos", añadió la periodista deportiva, dando a entender que la ex de Luciano Castro nunca la había mando al frente.

Por último Pepe dijo: "Ay chicos no sabía, ¿me podrían haber dicho que por contrato no había que meterse con Carla Conte?". "Es la primera dama del streaming", sumó Ángel entre risas y muchas burlas de los presentes. Por último la flamante pareja del reconocido productor, soltó sin más: "Es lo más, yo lo amo".

Los dichos de Sabrina Rojas acerca del supuesto romance con Ezequiel Corbo

El año pasado, Sabrina Rojas fue vinculada sentimentalmente a Ezequiel Corbo luego de que fueran vistos juntos en un recital de Miranda!. Ante esto, la famosa conductora y ex pareja de Luciano Castro aclaró a través de sus redes cuál es la relación que mantiene con el famoso productor.

"¿Descubrieron? Es un recital con miles de personas donde Eze y yo misma subimos fotos cada vez que salimos juntos. ¿Descubieron? Ja, ja, ja. Ay dios", expresó enojada la figura de América en una historia que le respondió a Gustavo Méndez.

Y añadió, desmintiendo sus palabas: "Y no llegamos en mi auto, llegamos en el de él. ¿Cariñosos? Había mucha gente, ¿y sólo uno nos vio cariñosos? Otra vez… ¡Ay dios! Nunca me voy a hacer cargo de lo que no existe. Hace meses que con Corbo hacemos miles de planes y los mostramos en nuestras redes. Nada que ocultar porque nos verán un millón de veces más. Yo no me banco que no barajen que un hombre y una mujer puedan ser muy amigos".