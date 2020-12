Al ser consultada sobre dónde y cuándo se contagió el cantante, Villa indicó que es muy difícil saber el lugar exacto.

"No podemos asegurar en dónde fue porque realmente en el museo se guardó la distancia, todos estuvieron con tapabocas y en los aeropuertos no pasas si no cumples con las medidas de seguridad", agregó.

Por su parte, la hija de Armando Manzanero, Malena, destacó que pese a que su evolución es favorable, es muy probable que el cantante pase Navidad en la clínica.

"Él estaba un poco preocupado por cómo íbamos a pasar las navidades, pero siempre nos ha enseñado que no hay un día de la madre, del padre, del niño o Navidad, que todos los días, es Navidad", comentó.

Armando Manzanero.jpg Armando Manzanero se recupera con éxito del Covid-19

El primer síntoma que presentó el cantante fue falta de oxigenación. Sin embargo, ha mejorado bastante desde su hospitalización.

"Su oxigenación está en 94 que es muy buena, ya puede estar boca arriba y sostener esa oxigenación, porque ayer hubo que ponerlo de ladito porque si lo ponían para arriba se bajaba la oxigenación. Sus funciones renales bien y si seguimos así nos dice el doctor que pudiéramos estar en pocos días ya en alguna habitación, donde pudiera estar acompañado que es algo que él anhela", agregó.

Por último, la joven destacó que tanto ella como el resto de la familia dieron negativo a las pruebas del Covid-19 que se realizaron.