Armani abandonó la concentración y hoy atajará Lux

Sin Armani, Germán Lux volverá a ser titular en el Millonario, que iría con Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz; Lucas Pratto y Matías Suárez o Rafael Santos Borré.

Ayer, en la última práctica del Millo, el 1 se entrenó a la par del propio Lux y de Enrique Bologna, los tres arqueros incluidos en la lista de convocados.

El reporte médico no informó de molestias en la zona del isquiotibial de Armani, por lo que todos los caminos conducían a su inclusión en el once. Pero anoche, el Muñeco determinó que Lux será el arquero en el once inicial.

Tercero en las posiciones, a un punto de Palestino de Chile e Inter de Porto Alegre, el conjunto argentino necesita ganar ante un rival que muestra los mismos puntos (3) en la tabla para meterse de una buena vez en zona de clasificación a octavos de final.