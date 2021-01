Armie Hammer le respondió a la revista Variety y afirmó que su decisión se debe en parte al escándalo. "No estoy respondiendo a estas afirmaciones de mierda, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea en contra de mí, no puedo en buena conciencia dejar ahora a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello”, dijo el actor a la publicación.