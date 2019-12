Arranca el 2020: ¿Qué dicen los astros para los doce signos del zodíaco?

Aquí un resumen de las predicciones en el dinero, salud y amor para los doce signos del zodíaco.

Aries

Dinero

Para los principios de este año 2020, en lo concerniente a lo económico, las cosas aparecen algo difíciles debido a cierta influencia que impide que todo salga dentro del tiempo que se había propuesto desde el inicio por lo que deberás estar muy pendiente de cualquier problema que surja para que sea resuelto de inmediato y no retarde aún más el tiempo de entrega.

Quizá el ambiente en el trabajo esté un poco tenso debido a lo arriba expuesto, pero conforme pasen los días y todos vayan tomando su propio ritmo, las cosas mejorarán significativamente.

En los siguientes meses, es probable que tengas un incremento de dinero debido a la asociación con alguna amistad.

Se visualiza el comienzo de un nuevo proyecto que antes de ser sacado a la luz, deben de ser perfeccionados lo más que se pueda todos los detalles a fin de que se comience exitosamente.

A mediados de año 2020, se debe de tener mucho cuidado con las inversiones que se hagan ya que resultará muy fácil el perder todo el dinero destinado a estos menesteres.

Por otra parte, el ambiente de trabajo se verá muy favorecido gracias al esfuerzo conjunto entre directivos y empleados y que ahora permite ofrecer mejoras salariales así como mayor número de prestaciones.

Hacia el final del año 2020, es cuando todo el esfuerzo hecho durante los meses anteriores rinde sus frutos pues ahora muy probablemente tu cartera de clientes haya subido considerablemente lo que por ende te reditúa mayores beneficios.

Se pronostica mucho trabajo y quizá algunos problemas causados por la falta de comunicación entre elementos pero que serán corregidos sin mayores problemas.

Salud

En el terreno de la salud, para principios de año se observan ciertos problemas originados por la mala alimentación que el organismo ha recibido durante algún tiempo.

Esto no quiere decir que no se coma, simplemente que los alimentos no tienen la calidad necesaria para aportar los nutrimentos esenciales que el cuerpo necesita.

Se recomienda exponerse por algunos minutos al Sol diariamente para ayudar a que la vitamina K se fije bien al sistema óseo.

En la primavera, al parecer los problemas arriba enunciados tienden a desaparecer pero la negligencia y la falta de atención hace que nuevamente el organismo tenga una recaída debido a la carga tan intensa de trabajo al que ha sido sometido.

Se recomienda no excederse demasiado y sobretodo tratar de dormir el tiempo que el cuerpo necesita para reponerse satisfactoriamente y poder estar apto para las actividades del siguiente día.

A mediados de año 2020, es probable que se tenga una predisposición hacia los accidentes especialmente dentro de tu ambiente laboral.

Amor

Para este nuevo año 2020, en todo lo relacionado a relaciones sentimentales, se puede observar que a principio de año, se comenzará con pequeños altercados con tu pareja (sí es que la tienes) debido a constantes diferencias de opinión.

Hará falta de disposición de parte de los dos a fin de que puedan solucionar rápidamente los problemas.

Existe una poderosa tendencia hacia ver las cosas de manera subjetiva. Se debe de practicar el ejemplo como herramienta para estabilizar las cosas.

Pasados unos meses, al parecer la actividad disminuye, esto parece ser un claro indicador de que si antes hubo una relación, por algunas circunstancias, esta acabó.

Esta es una temporada de libertad en la que tendrás la oportunidad de conocer gente y hacer nuevos amigos.

Quizá la carga de trabajo impide el relacionarse un poco más profundo con alguien.

Para mediados del año, las cosas se componen notoriamente ya que al parecer repentinamente tu popularidad se verá incrementada lo que te dará la oportunidad de conocer a varios prospectos.

Algunos con fines bastante estériles, pero en cambio habrá otros que al parecer pueden ser algo interesantes. La clave está en saber esperar el momento y la mujer u hombre, según sea el caso que pueda llenar tus requerimientos.

Hacia el final de año 2020, es muy probable que teniendo ya una pareja, los problemas retornen debido a que las cosas se han manejado desde un principio con fines meramente materiales, es por eso que ahora, los conflictos podrán ser causados por el egoísmo y falta de interés mutuos.

Tauro

Dinero

A principio de año 2020, en todo lo concerniente al ámbito laboral y económico, probablemente se experimenten serios retrasos para que recibas la compensación por tus servicios, esto se debe principalmente a personas que de manera negligente incurrieron en varios errores lo que atrasará las cosas, por otro lado afortunadamente cuentas con algo de dinero guardado lo que te permitirá seguir con tu vida normal.

Pasados unos meses, al parecer surgirán varios problemas de forma imprevista lo que hará que gastes algo de dinero debido a que no podrás posponerlos.

Debes de tener cuidado con todo lo relacionado con los impuestos pues es muy probable que recibas un requerimiento de hacienda para aclarar tu situación fiscal.

No dejes pasar mucho tiempo ya que las cosas se pueden tornar más difíciles de lo que te imaginas.

El ambiente laboral estará un poco tenso debido a la competencia que hay internamente por conseguir mejores puestos.

A mediados del año 2020, la fortuna te sonreirá puesto que es muy probable que recibas dinero extra a partir de una actividad que desde un principio solo considerabas como pasatiempo.

Si te sabes organizar adecuadamente, puede hacer que el asunto prospere redituándote cada vez más beneficios. Ya hacia el final del año, las cosas se tornarán un poco difíciles debido a que por diferentes razones no podrás disponer del suficiente dinero para solventar todos los compromisos de los que te has hecho.

Es momento para economizar y tratar de guardar un poco la calma ya que se vienen importantes proyectos que te pueden devolver el estilo de vida que ya habías adoptado.

Salud

En lo relacionado con la salud, a principios de año 2020, se debe de tener mucho cuidado con los corajes que se hagan pues esto puede causar serios trastornos en el ámbito gastrointestinal, se debe de evitar en la medida de lo posible comer cosas que no nutran en lo absoluto al organismo, así como fumar en demasía.

Se recomienda tomar abundantes líquidos para evitar problemas con los riñones.

Ya en la primavera, si no se cuida desde antes el aspecto de los riñones, como anteriormente se expone, ahora te puedes enfrentar a un verdadero problema que quizá te puede llevar a la consulta de un especialista en el ramo.

Se debe de tratar de seguir la línea alimenticia de todo lo que va del año para seguir fortaleciendo al organismo. Debes de tener cuidado de no automedicarte pues puede poner en un severo riesgo tu salud.

A mitad del año 2020, al parecer los problemas disminuirán posibilitando el hecho de que te tomes un respiro ya que la dieta que el médico te ha impuesto ha sido demasiado rígida.

Amor

En todo lo relacionado a las relaciones sentimentales, a principio de año 2020, si eres de las personas que ya llevan largo tiempo con su pareja, esta puede ser una época de gran entendimiento y comprensión, aunque frágil en el aspecto de los celos que es uno de los puntos débiles de tu pareja.

Trata de no hacer cosas a este respecto que incomoden o lastimen a tu pareja. Por lo demás, al parecer todos los problemas a los que se enfrenten, podrán ser fácilmente resueltos.

Unos meses después, vendrá un período en el que las diferentes y múltiples ocupaciones de cada uno impedirán que se vean con la frecuencia a la que estaban acostumbrados por lo que resultará muy fácil que el vínculo existente entre ustedes se separe un poco.

Se tiende a ver las cosas de modo subjetivo lo que dificulta llegar a un arreglo que sea justo para ambos. Se debe de practicar el guardar silencio y escuchar la opinión del otro.

A mediados del año, las cosas tienden a componerse visiblemente, ahora la comprensión y sobretodo la paciencia y la perseverancia son el común denominador que rige la relación.

Han aprendido a vivir juntos con sus respectivos defectos y cuesta mucho menos trabajo entender las razones del otro al hacer determinada cosa.

Hacia el final del año 2020, las cosas realmente se ven bien, esta puede ser una época de consolidación absoluta de la pareja.

Se puede llegar en algunos casos hasta establecer de una vez por todas el compromiso de matrimonio.

En caso de que en ese momento no se cuente con una pareja, es casi seguro que se encuentre una con miras a durar buen tiempo. Se debe de tratar de no ser tan intransigente.

Géminis

Dinero

En todo lo relacionado a economía y negocios, a principio de año 2020 se experimentarán ciertos problemas con los socios debido a la ambición por dejar en claro quién es el que toma las decisiones más importantes.

Esto de no arreglarse a la brevedad posible puede terminar demasiado pronto.

En realidad, hasta ahora las cosas se han dado satisfactoriamente y no hay una verdadera razón por la cual todo tenga que acabar. Intenta llamar al diálogo, en la medida en que se logre esto, las cosas mejorarán sustancialmente.

Algunos meses después, las cosas mejorarán visiblemente lo que permitirá realizar una expansión en general que te dará mayor desahogo económico.

Pero si eres de las personas que venden algún producto debes de ser muy cuidadoso con tus clientes pues si mientes en los servicios que brindas te puedes meter en serios problemas además de que tu reputación correrá por todos lados y te será muy difícil reponerte.

A mediados del año 2020, pueden aparecer nuevos proyectos que si los sabes llevar con mesura e inteligencia igualmente pueden redituarte buenos beneficios. Aprovecha este tiempo, para comprar todas aquellas cosas que en el año no te habías podido comprar por alguna u otra causa, afortunadamente disfrutarás de cierto desahogo.

Pero esto no quiere decir que despilfarres el dinero, también sería conveniente que ahorraras algo de dinero para futuros imprevistos.

Ya en los últimos meses del año 2020, debes de tener mucho cuidado con los gastos que haces, al parecer alguna nueva conquista hace que de modo inesperado tus finanzas decaigan peligrosamente.

Por lo demás las cosas seguirán caminando a buen ritmo, no debes de aflojar el paso.

Salud

En lo que respecta a la Salud, en los primeros meses del año 2020, es necesario que cuides mucho los cambios de temperatura ya que al parecer serán el factor más importante y más riesgoso para tu salud.

Trata de comer muchas frutas y abrigarte adecuadamente. También cuídate de los cambios de temperatura y no fumes demasiado ya que eso puede debilitar aún mas tus pulmones.

También ten cuidado con los accidentes que ocurren de manera incidental pues te pueden proporcionar grandes molestias.

Ahora, pasados unos meses, deberás de evitar en la medida de lo posible las comidas con alto índice de irritantes ya que tu sistema gastrointestinal estará un poco delicado y débil por la gran cantidad de medicamentos que tomas para diferentes cuestiones.

Este también es un aspecto importante, no debes de tomar tantas cosas para las diferentes dolencias que tengas trata mejor de no excederte y verás que tu situación se compondrá.

A la mitad del año 2020, en realidad no se observan grandes trastornos en el ámbito físico, pero al parecer has entrado en una fase depresiva debido a diversos problemas que no has podido resolver satisfactoriamente.

Es necesario que tomes cartas en el asunto pues de otra manera estarás contribuyendo tú mismo a crearte otro tipo de problemas.

Quizás te sientas algo solo, acude a tu mejor amigo realmente el (a) siempre estará dispuesto a escucharte y acompañarte en la peor de las situaciones. Pero al final del año, las cosas se componen notoriamente y al parecer has vuelto a tu vida normal como si nada hubiera ocurrido.

Solamente ten cuidado con las intoxicaciones como son las de alcohol que es donde se vislumbra la mayor cantidad de problemas.

Amor

En todo lo concerniente al amor, en los primeros meses del año 2020, al parecer tus múltiples actividades te impiden lograr que se dé una buena relación.

Desde hace tiempo has venido saliendo con algunas personas, pero las mismas circunstancias han impedido que tu constancia sea la óptima.

Lo que no se puede pasar por alto es que ya sientes realmente ganas de formalizar algo pero no te atreves con los prospectos con los que ahora cuentas.

Entrada ya la primavera, es casi probable que continúes en tu búsqueda de la persona adecuada para ti, pero quizá de momento optes por salir con una persona perteneciente a tu trabajo y que por cuestiones casi incidentales te enteraste que andaba tras de ti desde mucho tiempo atrás.

Es importante resaltar que como no sientes que existe un vínculo estrecho entre ustedes en ocasiones te importa poco la vida de esta lo que en determinado momento puede llegar a ocasionarte problemas.

Ten cuidado si no quieres algo formal con esta pareja pues se está enamorando rápidamente de ti. A mediados de año 2020, por lo visto la relación no fructificó y ahora que estás libre prefieres mantenerte así ya que ciertas cosas de la relación anterior te afectaron un poco.

Ahora lo único que deseas es pasarla bien con los amigos y disfrutar de lo que la vida traiga. Debes de tener cuidado con tu sexualidad pues te puedes meter en serios problemas si no te responsabilizas de tus actos.

Ya hacia el final del año 2020, al parecer conocerás a una persona que te llama mucho la atención por el simple reto que representa para ti el poder conquistarla. Tal vez te tome algo de tiempo, pero al final probablemente ceda ante tus encantos.

Cáncer

Dinero

En todo lo relacionado con la economía y la vida laboral, al parecer hay un excelente comienzo de año 2020 en donde las cosas marchan favorablemente para todos, pero debes de tener cuidado con las opiniones de otros que más que aportar algo, lo único que persiguen es desprestigiar y sacar fuera de balance a las personas como tú que han hecho un gran esfuerzo por llegar al lugar donde se encuentran.

Algunos meses después, aunque las cosas seguirán marchando adecuadamente, cada vez será más necesario que te pongas al corriente sobre los nuevos procesos que hay para simplificar la actividad que desarrollas.

Te cuesta algo de trabajo enfrentar el futuro hecho realidad dada tu persistencia a aferrarte a lo que ahora sabes.

Pero si no haces un esfuerzo por modificar esto, cada vez te costará más trabajo hacer tus deberes además de que comenzarás a dedicar mucho más tiempo a las cosas.

En realidad, no es tan difícil solo es cuestión de decidirse. A mitad del año 2020, las cosas mejoran notablemente, nuevas ideas te vienen a la cabeza y afortunadamente contarás con todos los elementos que necesitas para desarrollarlas.

Ayudaría en gran medida que invitaras a alguna amistad para que te sirva de apoyo, recuerda que dos cabezas piensan mejor que una.

En este sentido, las cosas pueden rendirte muchos más frutos y beneficios de lo que te habías propuesto. Al final del año 2020, un leve descenso en tus percepciones financieras no evitará que pases unos meses agradables.

Pero esto es natural dadas las inversiones que has tenido que hacer. Pero no te preocupes pronto recibirás el justo pago por el esfuerzo que haces.

Salud

El comienzo de año, en los aspectos de la salud pueden comenzar con algunos problemas debido a que no ha habido cordura de tu parte a la hora de ingerir alimentos.

Probablemente te enfrentes a problemas de sobrepeso que ponen en un nivel de alarma a tu sistema circulatorio. En este sentido debes de cuidar muy de cerca al corazón que rápidamente se puede debilitar.

Creemos que este es un buen momento para que tomes conciencias de las cosas y evites crearte problemas.

En los siguientes meses, probablemente la situación vuelva a estar en calma, pero debes de descansar un poco más ya que el incremento de actividades te ha ido debilitando poco a poco.

Ahora más que nunca debes de establecer una dieta balanceada de modo que tu cuerpo esté apto para el nivel de trabajo al que te enfrentas.

A mediados del año 2020, al parecer, las presiones a las que continuamente te expones aunados a los problemas hacen que utilices como válvula de escape la comida.

Es posible que esta tendencia se intensifique dados los problemas con tu pareja y aunque en el aspecto físico ahora te encuentras lo suficientemente apta para resistir estos embates, lo más saludable es que tú mismo te des cuenta de la actitud que adoptas al hacer este tipo de cosas.

Al final del año, las cosas mejoran visiblemente, aunque en realidad no hayas podido resolver enteramente tu problemática, al parecer has tomado conciencia de la responsabilidad que representa tu cuerpo.

De hecho quizá hasta te sientas con ánimo de emprender una rutina física diaria para reforzar las condiciones generales de tu cuerpo.

Amor

En todo lo concerniente a las relaciones sentimentales, al menos a principio de año 2020, las cosas con tu pareja marcharán muy bien.

Han aprendido cada uno a conocerse y lo más importante, han aprendido a ceder ante ciertas situaciones, además de que la retroalimentación ha logrado que el lazo entre ustedes se conserve aun intacto desde el inicio.

Es probable que nuevas dudas surjan entre ustedes, pero si siguen como hasta ahora, no se necesitará demasiado para poder resolverlas. Ya entrada la primavera, quizá la gran carga de trabajo impida que se puedan seguir viendo como acostumbraban.

Afortunadamente los logros que han hecho hasta ahora, garantiza que la relación se conserve intacta. Si acaso en ciertos momentos surgirán algunos problemas por la falta de tiempo, pero ustedes dos sabrán buscarlo para estar juntos. A mediados del año, los problemas pueden comenzar a aparecer si no hacen el intento por escuchar las recomendaciones de gente cercana a ustedes.

Es probable que estés algo irritado por diversos problemas, pero recuerda que tu pareja no tiene la culpa de ellos y en realidad no hay razón para desfogar tu enojo con el (ella).

Mil veces es preferible evitar ir a una cita y darte tiempo para calmarte que asistir y terminar con problemas. Bueno, ya hacia los últimos meses del año 2020, francamente las cosas no tienden a mejorar.

Se ha entrado en una etapa en donde la rutina es el factor principal. Este es el momento para revalorar seriamente lo vivido con tu pareja y tomar una importante decisión ya que la situación como se encuentra actualmente es virtualmente insostenible.

Esperamos que haya cordura de parte de ambos y puedan resolver sus diferencias.

Leo

Dinero

A principios de año 2020, en todo lo relacionado con la economía, debes de tener mucha prudencia con los negocios que emprendas sobre todo si provienen de algún conocido pues las posibilidades de que pierda dinero aumentan considerablemente.

Mejor trata de guardar ese dinero para futuras ocasiones o en su caso, inviértelo en cosas que te sean de utilidad.

Podrías probar algo de suerte con los juegos de azar, quizá logres ganar algo de dinero extra.

Ya iniciada la primavera, se vuelve a abrir la posibilidad de proyectos, pero esta vez con personas que tienen una extensa carta de recomendación.

En este sentido haz de conservar la cabeza bien fría pues el ego se puede disparar en cualquier momento. Recuerda que este tipo de cosas lo único que hacen es traer problemas además de que tu reputación queda por los suelos. Es hora de que te comportes a la altura de lo que estás manejando.

A mediados del año 2020, es recomendable que no te excedas en tus gastos personales ya que por un lado pueden surgir imprevistos relacionados con la salud además de que posiblemente tengas que invertir algo de dinero que en un momento determinado puede ayudarte a mejorar aún más tu situación actual.

Ya en los últimos meses del año, una mejoría demasiado perceptible te dará la oportunidad de que virtualmente te des la vida que quieras.

Pero siempre debes apelar a la cordura y pensar bien las acciones que tomaras con respecto a esto.

De ninguna manera esto quiere decir que no te diviertas ni que te des gustos pero siempre tiene que haber dinero disponible para cualquier eventualidad.

Salud

En todo lo relacionado con la salud, en el comienzo del año 2020, aunque no se observan grandes problemas en este rubro, es muy probable que experimentes sobre todo si eres mujer serios trastornos premenstruales, esto quizá sea el indicador de alguna deficiencia en tu alimentación o de algún problema que necesariamente tiene que atender un especialista.

Si no conoces las causas de esto, no dudes mucho y comunícate de inmediato con el médico. Ya en los meses subsecuentes, al parecer las cosas vuelven a su estado normal.

Ahora lo más recomendable es que refuerces en la medida de lo posible tu organismo a fin de prevenir posibles contagios de personas que padezcan especialmente enfermedades como el sarampión.

También es necesario que no te dediques mucho tiempo al ocio pues eso hace que cuando la actividad vuelve a su estado normal, a ti te cueste mayor trabajo readaptarte.

Pero a mediados del año, deberás tener mucho cuidado con los accidentes pues durante esta etapa estarás muy propenso a fracturarte algún hueso. Esto no lo puedes permitir pues es ahora cuando más cosas tienes que hacer, muchas de ellas de suma importancia para tu desarrollo personal.

Trata de tomar grandes cantidades de calcio para reforzar tu esqueleto y sobretodo poner atención a las cosas que haces en cada momento.

Al finalizar el año 2020, al parecer tu sistema inmunológico estará un poco sensible a los cambios de clima que por esas fechas serán muy frecuentes.

Amor

En todo lo relacionado con las cuestiones sentimentales, al menos al principio del año, es probable que experimentes ciertos desequilibrios con tu pareja debido a ciertas actitudes que en ocasiones tomas.

Recuerda que lo único que vas a lograr si persistes en tu afán de presumir cual trofeo a tu pareja, es que este (a) se aleja definitivamente de ti.

No creemos que en determinado momento te agrade que te hagan lo mismo. Rectifica tus errores por el bien de la relación.

En la primavera, quizá no hayas podido resolver tus conflictos con tu pareja y lo mas probable es que ahora te encuentres soltero (a) esto te da un espacio para poder revalorar tus actitudes ante la vida y este tópico en especial. Esto te puede servir de lección para un futuro.

De hecho, no será de extrañarse que entres en una fase depresiva que quizá dure algunos meses. Afortunadamente, dada tu popularidad es probable que siempre cuentes con el apoyo de buenos amigos.

A mitad del año 2020, aunque las cosas seguirán igual, es decir, que conservarás aún tu libertad, poco a poco comienzas a aventurarte hacia fuera y encontrarás paulatinamente nuevos prospectos en tu vida.

No te apresures a iniciar una nueva relación, más bien trata de congeniar y salir libremente con tus nuevas amistades y de paso te das una idea de lo que les podría esperar si deciden darle un poco más de formalidad a las cosas.

Hacia el fin del año 2020, la situación tiende a componerse además de que las experiencias anteriormente vividas te dan la oportunidad para comenzar una nueva aventura que puede resultar muy provechosa.

Virgo

Dinero

El comienzo del año 2020, plantea al individuo la oportunidad de experimentar con sus ideas, para ello contará con el apoyo incondicional de sus superiores y de quienes a su lado se desenvuelven. Será esta una época de incertidumbre por lo que es necesario que tenga bien fija la mirada hasta en el más mínimo detalle.

Podrá hacer algunas relaciones, pero si no controla su temperamento, las mismas pueden llegar a representar un verdadero obstáculo para el desarrollo de sus actividades particulares.

Su economía estará dedicada a satisfacer las necesidades que en su núcleo primario no pueden esperar un momento más, de ahí que es necesario que continuamente se adhiera a una disciplina que proteja el presupuesto que marque para conseguir todo lo que se ha propuesto.

Unos meses más tarde, tendrá mayor libertad de incursionar en ámbitos desconocidos para él desde los cuales, además de enriquecerse en lo profesional, le permitirá encontrar al lado de otros excelentes negocios con buena capacidad de desarrollo.

Es importante que no se desespere, quizá las cosas marchen a un ritmo un tanto lento, pero no por ello quiere decir que las actividades que le ocupen están condenadas al fracaso.

Por el contrario, dispondrá del tiempo necesario para afinar cualquier detalle que pudiera representar algún riesgo para sus intereses.

Debido a que tendrá contacto con muchas personas, este será un momento de especial importancia para las actividades mercantiles a gran escala.

Si cuenta con los elementos y contactos no deberá dudar en hacerlo.

A mediados del año 2020, es cuando el individuo percibirá con más contundencia los resultados del trabajo realizado hasta ahora. Si ha sabido tomar las decisiones correctas podrá impulsar su carrera profesional muy alto con la aparición de oportunidades que tienden a cambiar su perspectiva radicalmente.

Sin embargo, si no ha obrado adecuadamente, no solo será un momento en donde experimente diversas dificultades en lo económico, sino que el impacto a nivel anímico será tal que restrinja por un buen tiempo su disposición hacia el trabajo y los nuevos retos que puedan presentársele.

En esta época del año, tendrá que ocuparse de sus responsabilidades con el gobierno e instituciones bancarias por lo que será muy conveniente hacerse de capital suficiente para cubrirlas debidamente. Ya en los últimos meses del año 2020, el individuo retorna al trabajo interno, con su economía ya estable puede dedicarse al desarrollo de nuevas ideas y proyectos que terminen por ser la estructura principal de su actividad laboral.

Salud

En la primera etapa del año 2020, Virgo podrá disfrutar de una salud fuera de cualquier riesgo considerable. Quizá tenga que resolver algunas cuestiones un tanto pasajeras pero que en su momento modificarán considerablemente sus circunstancias.

Aunque vive dentro de un medio que impone un alto grado de presión, trata de mantenerse al margen inmerso en sus pensamientos e ideas, pero tan pronto pase a la fase operativa deberá buscar opciones que mantengan en un nivel adecuado el estrés en virtud de conservar sus aptitudes en las mejores condiciones posibles.

Trata de evitar cualquier situación que represente un riesgo para su salud, pero tampoco se propone ir al fondo de las causas que lo originan por lo que en un momento de descuido pudiera incurrirse en ello sin querer dando lugar a una situación de caos.

En los meses subsecuentes, tendrá que tener mayor cuidado tanto en su alimentación como en el tiempo que destina a su descanso. Las actividades laborales sobretodo exigirán gran capacidad de resistencia y solo podrá lograrse si el individuo cuenta con las reservas suficientes, así como de disponer de una disciplina que efectivamente lo asegure.

Puede dejarse guiar erróneamente por consejos de gente que no está autorizada para valorar determinados síntomas poniendo en serio riesgo la estabilidad de su salud. Siempre que suponga que algo anda mal, deberá recurrir al médico quien, basado en su historial particular, podrá extender el mejor juicio que su caso merezca.

A mediados del año 2020, el individuo habrá aprendido sobre los indicadores que su organismo arroja en las diversas situaciones y ambientes en que se desarrolla, procurando dar una solución en menor tiempo y trayendo consigo resultados más visibles.

Se preocupa por su imagen, pero sabe que es precisamente desde dentro por donde ha de comenzarse. Por lo que buscará por diferentes medios hacerse de elementos que con el tiempo le hagan sentirse bien internamente.

Muchas de las presiones a las que se enfrenta tienen impacto sobre todo a nivel anímico por lo que buscará estar al lado de personas que puedan elevar su autoestima.

También aprenderá sobre las consecuencias de los errores y aquello que puede aprovecharse para futuras ocasiones, quizá el desbalance que ello causa, le mantendrá a la deriva por tiempos cortos, pero tan pronto retorne a su vida normal, sabrá encaminar de mejor manera su vida. Hacia el final del año, debe tenerse especial cuidado con los accidentes.

La actitud y disposición que demuestra por estos días comúnmente hará que confíe demasiado en sus capacidades, pero cuando no se tiene la experiencia suficiente es cuando suelen darse hechos con bastantes consecuencias de por medio.

Amor

Será este un buen comienzo de año 2020 en cuanto a las cuestiones sentimentales. Seguramente ha podido encontrar ya la fórmula que permite tanto a él como a su pareja desarrollar un modo de convivencia que afecta de manera mínima los intereses del otro y más allá de eso, la gran disposición de ambas partes será el motor que les lleve al descubrimiento de nuevas sensaciones y experiencias en tanto sepan transmitir adecuadamente la emoción o el concepto.

Deben evitar el hacer partícipes de las cuestiones personales a otras personas, comúnmente esto suele derivar en distintos conflictos que además de desgastar a la propia relación, termina por aislar al individuo de ciertas amistades o conocidos.

Se anda en busca de lograr en la relación un nivel de seriedad y compromiso mas alto, sin embargo, solo el tiempo y las circunstancias serán las que determinen las posibilidades de ello. Unos meses más tarde, la atención del individuo se centrará en conocer más a fondo a su pareja, poder comprender hasta el más mínimo sentimiento y detalle será un elemento más para conformar con mayor plenitud el vínculo que les une.

En este sentido no debe presionar demasiado, en la mayoría de los casos las personas suelen cerrar filas buscando que otros no se enteren de sus aspectos más íntimos y aunque esté dada dentro de la relación una línea de confianza puede en cualquier momento ser tomado inclusive como una agresión.

El individuo deberá determinar cuál es la razón de su necesidad por conocer más a fondo a su pareja y por supuesto debe saber que debe responder en la misma medida en honor a ser justo y hallar la retroalimentación necesaria para conservar un sano equilibrio.

Hacia mediados del año 2020, es probable que a partir de circunstancias muy específicas comiencen a darse importantes conflictos que hagan en ocasiones imposible la convivencia con su pareja. De hecho, el individuo requerirá de mayor espacio y tiempo para cuestiones de índole personal pero la clave estará en saber proponerlo de modo que con ello no se hiera alguna susceptibilidad.

Si por estos días no tiene un compromiso definido con alguien es muy probable que rompa su soltería con facilidad pues constantemente estará cerca de ambientes en donde podrá conocer a muchas personas y que gratamente cumplirán en muchos casos con las expectativas particulares del individuo, pero ello no quiere decir que deba comprometerse con quien se atraviese primero en su camino.

En los últimos meses del año 2020, será cuando el individuo de no contar con una pareja pueda lograr establecer un vínculo con alguien con excelentes posibilidades de desarrollo a futuro. Al menos en lo que a el se refiere, estarán dadas las condiciones tanto económicas, anímicas y mentales para hacerlo efectivo.

Libra

Dinero

En lo concerniente a la economía, a principio de año 2020, contarás con los elementos necesarios para poder realizar tu trabajo de manera adecuada, nada más que tienes que ser muy cauteloso con las decisiones que tomes sobre todo si no has consultado con las personas pertinentes pues te puedes meter en serios problemas.

Trata de no gastar dinero en demasía ya que se pueden venir imprevistos familiares que tendrás que cubrir.

Por el mes de abril, la situación en el trabajo se puede poner algo difícil, el nerviosismo de ciertos acontecimientos puede desequilibrar el balance de las operaciones en general y se puede incurrir en errores que si no se es capaz de anticipar puede acabar con días de trabajo.

No hagas caso a lo que tus compañeros de trabajo te digan, solo dedícate a realizar tu trabajo.

A mediados de año 2020, deberás tener mucho cuidado con las acciones que tomes. Los problemas a los que te enfrentas hacen que tu concentración disminuya e incluso te puede costar algo de trabajo responsabilizarte de algunas de tus tareas.

Lo más recomendable es que te organices adecuadamente y sobretodo mantén la cabeza fría pues la carga de trabajo se incrementará considerablemente y talvez necesites de ayuda para poder terminar con todas las tareas.

Hacia el final del año, las cosas parece que vuelven a su estado normal por lo que dispondrás de más tiempo para realizar otras actividades que habías dejado pendientes desde antes.

Probablemente se presenten algunas oportunidades de trabajo que tendrás que analizar cuidadosamente, quizá alguna de ellas te puede ser bastante beneficiosa.

Salud

En el terreno de la salud, a principios de año 2020, más que tener una predisposición hacia contraer algún tipo de enfermedad, ahora lo que aparece un poco debilitada es la autoestima.

Los diversos problemas a los que te enfrentas además de ciertas cuestiones que te han tenido nervioso hacen que la falta de interés y descontento inunde tu vida.

Desgraciadamente solamente tú puedes dar el paso decisivo para salir de ese estado.

Si acaso, te podría ayudar platicar con alguien en quien tu confíes. Entrada la primavera, aunque no totalmente restablecido de esa depresión, se pueden observar grandes mejorías en tu estado de ánimo, el problema es que tú misma problemática ha debilitado tu cuerpo y ahora resulta muy importante que te alimentes pues seguramente estarás expuesto a varios agentes infecciosos que pueden terminar por quebrantar tu salud.

Solamente es necesario que tomes las precauciones adecuadas. A mediados del año 2020, parece ser que no habrá mayor problema con tu estado de salud pero resalta una tendencia hacia ingerir demasiadas bebidas alcohólicas.

La razón, solamente tú la podrás saber, quizá eso sea el producto de frecuentes fiestas, pero en caso contrario haz de tener cuidado pues la línea que separa una adicción y la vida sana es muy delgada.

Hacia finales del año, aparentemente todos tus problemas quedarán sepultados en el olvido.

Se observa una toma de conciencia poderosas que te mueve a hacer cosas que nunca te hubieras imaginado, quizá te surjan algunas dudas sobre ciertos misterios de la naturaleza humana.

Es probable que comience tu afición por las ciencias ocultas y demás temas afines. Para esto recomendamos acudir a un experto en la materia que te pueda orientar adecuadamente.

Amor

El año 2019 comienza excelente en lo relacionado al amor, si eres de las personas que actualmente cuentan con pareja, este puede ser un período en el que una de tus principales actividades sea pasarla a su lado.

Probablemente se experimenten algunos cambios repentinos de ánimo lo que ocasionará leves discusiones, pero no representará nada si logran dialogar sincera y abiertamente.

Trata de no ser tan impulsivo pues en cualquier momento puedes cometer algún error. Unos meses después, las cosas se pueden intensificar un poco más, al parecer han hecho los dos un gran esfuerzo y ahora más que nunca sienten la necesidad de estar juntos.

Si no se cuenta con alguna pareja, es probable que por estas fechas se inicie una nueva relación con alguien perteneciente a los signos de fuego. A mitad del año 2020, a parecer las cosas siguen intensificándose, pero se debe tener cuidado con el aspecto de los celos ya que de manera imprevista surgen ciertas dudas que de no ser aclaradas en su momento pueden dar lugar a penosas escenas y actitudes infantiles.

Se debe tener cuidado en la forma en que fluyen los sentimientos ya que se dificulta mantenerlos bajo control. Hacia el final del año 2020, por fin, las cosas vuelven a relativa calma, esto debido a que la fase de enamoramiento ha concluido y ahora se da paso al conocimiento más consciente por parte de ambos.

Es probable que ciertas personas intenten interferir en su relación, lo que puede poner en un estado de nerviosismo a tu pareja.

Es un momento en el que tienen que estar unidos y ser lo más sinceros que puedan el uno con el otro, de esto depende el éxito y prolongación de su relación.

Escorpio

Dinero

En todo lo relacionado a la economía, a principios de año 2020, se observan algunos altibajos en tu economía producto de errores de inversión, así como un poco de irresponsabilidad de tu parte a la hora de gastar tu dinero.

En el ambiente laboral, las cosas marchan de maravilla, quizá experimentes un aumento en la carga de trabajo que indudablemente te traerá su justa remuneración.

Se recomienda ahorrar algo de dinero para posibles imprevistos. Pasada la primavera, quizá te estanques un poco tal vez debido a que las actividades disminuirán un poco su ritmo habitual.

Esto te da la oportunidad de sacar varios pendientes además de prestarle un poco más de atención a otros aspectos de tu vida.

La economía marcha bien, pero es necesario que te organices y definas en lo que vas a gastar.

A mediados de año 2020, es probable que surjan esos imprevistos de los que hablábamos al principio por lo que será necesario que saques esos ahorros a fin de solventar estas eventualidades.

Este es un buen momento para invertir en los bienes raíces, siempre y cuando toda la documentación legal esté en regla.

No gastes más dinero del que actualmente dispones pues eso te puede significar muchos problemas.

Al final del año 2020, en ese mismo sentido, no te comprometas con nadie si no estás al cien por cien seguros de que vas a poder cubrirlo.

El ambiente en el trabajo se puede tornar un poco difícil principalmente por las disputas de poder que pudieran haber dentro de tu centro de trabajo.

Por estos momentos gozas de cierta tranquilidad económica lo que te da la posibilidad de darte ciertos gustos que desde hace ya mucho tiempo deseabas cumplir.

Salud

El año 2020 comienza con algunos altibajos en el terreno de la salud lo que hace necesario que tomes las precauciones adecuadas para que la posibilidad de que te enfermes sea mínima.

Puede ser que una enfermedad de la que no te has podido restablecer por completo se vuelva a manifestar, esto solamente se debe a tu irresponsabilidad con tu propia persona.

Se recomienda reposo absoluto hasta que te hayas repuesto al cien por cien. Ya en la primavera, es probable que te enfrentes a ciertos problemas causados por la presión y los nervios que a diario experimentas.

Trastornos estomacales y frecuentes dolores de cabeza serán los principales padecimientos a lo que te tendrás que enfrentar. No cometas el error de automedicarte pues puedes agravar tu situación, lo mejor es acudir con los profesionales a fin de que te orienten adecuadamente.

A mediados del año 2020, los riegos de cualquier enfermedad ahora se desvanecen y de hecho de un momento a otro podrás experimentar una vitalidad y energía que desde hace algún tiempo no experimentabas.

Esto lo puedes aprovechar en distintos ámbitos de tu vida. Trata de alimentarte sanamente y no duermas más de lo normal.

Sería bueno que comenzaras con alguna rutina diaria de ejercicio para mejorar tu condición física, en este sentido debes cuidar de no hacer demasiado esfuerzo. Hacia el final del año, las constantes presiones a las que te enfrentas pueden hacer que tu ánimo decaiga un poco y que te cueste algo de trabajo mantener la atención en lo que haces.

El mejor remedio para evitar las depresiones es estar en constante actividad.

Amor

En el principio del año 2020, las cosas comienzan un poco desequilibradas, al parecer estás un poco confundido con tus sentimientos y no sabes que determinación tomar.

Esto indica claramente la posible ruptura con tu pareja actual. Es probable que surja una imagen nueva muy poderosa que sea en gran medida la causante de tu confusión.

Debes calmar esos ánimos y tratar de actuar un poco más inteligentemente. Serias probabilidades de comenzar una nueva relación, con gran éxito. Pasados algunos meses, quizá esta sea la etapa más intensa de todo el año.

Al parecer has logrado congeniar a la perfección con tu pareja y es muy importante que logres establecer una comunicación más estrecha y sincera si lo que quieres es continuar como hasta ahora. Cada vez la relación se vuelve más exigente lo que sugiere que haya un mayor sentido del compromiso.

A mediados del año 2020, quizá las múltiples actividades que tienes a diario hagan que la relación se enfríe un poco.

Este es un buen tiempo para poner en orden tus ideas y replantear las metas que con anterioridad habían sido propuestas.

Es necesario que lo discutas con tu pareja para minimizar así cualquier problema que pudiera surgir.

Tiendes a ser demasiado egoísta, al parecer solamente quieres disfrutar tu sin importarte la opinión o placer de los demás, es necesario que analices este tipo de comportamiento si no quieres que las cosas se salgan de su cauce normal.

Hacia el final del año 2020, se detecta cierta tristeza y nostalgia quizá este sea un indicador de que las cosas no han ido todo lo bien que esperabas, quizá se trate de una separación necesaria o por causas ajenas a la relación.

En este sentido lo mejor es tratar de olvidar las cosas, la vida siempre trae nuevas expectativas.

Sagitario

Dinero

En todo lo relacionado a la economía, en los primeros meses del año 2020, es importante en primer lugar que seas cuidadoso en la forma en que gastas tu dinero.

Al parecer esta es una de tus principales debilidades, pero tendrás que hacer un gran esfuerzo pues tienes muchas responsabilidades que cubrir además de que a veces sientes que ni siquiera te puedes dar tus propios gustos.

En la medida en que aprendas a ser responsable de tu propia economía, las cosas serán mucho mejores para ti.

En la primavera, los problemas continúan, esta vez la causa es porque la carga de trabajo ha disminuido.

Pero ese no es el problema principal, hace falta que pongas un poco de tu parte y salgas a las calles para poder compensar la falta de trabajo. Esta influencia tiene doble efecto pues tendrás que luchar también contra tu propia indiferencia y optimismo sin fundamentos.

Si no quieres tener problemas, más vale que hagas algo pronto. A mediados del año 2020, las cosas al parecer no salen del rumbo negativo.

Este es un momento en el que se plantea un reto contigo mismo. Se trata de comprobar hasta dónde eres capaz de ser autosuficiente, la vida de por sí es difícil y si a eso le agregamos tu indolencia, lo más probable es que te cueste mucho trabajo obtener lo que deseas.

Las oportunidades van a estar ahí, al alcance de tu mano, solo que no esperes que alguien haga el trabajo por ti, ahora se trata de que tú te valgas por tus propios medios.

Al finalizar el año 2020, afortunadamente las influencias negativas se retiran y eso te ayudará para salir más pronto adelante. Se puede ver a simple vista que, si has hecho un esfuerzo por ti mismo, ahora es momento de que comiences a cosechar los frutos de tu trabajo.

Definitivamente esto no significa que tengas que aflojar el paso, sino que por el contrario, es la oportunidad de expandirte cada vez más.

Salud

En el aspecto de la salud, el año 2020 comienza bastante saludable lo que te da libertad de acción para hacer virtualmente lo que quieras, pero no debes de presionar demasiado tu suerte pues si corres riesgos demasiado serios puedes tener problemas.

Sobretodo evita andar solo por las noches en lugares que no conozcas y por ningún motivo tomes parte de alguna pelea pues corres el riego de no salir muy bien librado.

Pasados unos meses, esta tendencia subirá de poder por lo que deberás de extremar tus precauciones. Trata de no hablar de más pues eso será motivo suficiente para que te metas en problemas.

Por más que te provoquen, has caso omiso. También es recomendable alejarse de amistades o conocidos que tengan el poder de influenciarte de mala forma pues seguramente caerás con facilidad. Es una época de riesgo extremo que tienes que enfrentar de la mejor manera.

A mediados de año 2020, debes de seguir conteniendo tus ansias por imponer el orden e impartir justicia de hecho si puedes hacerte de oídos sordos será mejor. Esto a primera vista puede parecer una actitud de cobardía de tu parte, pero lo que se busca es asegurar tu integridad física.

Evita ir a fiestas en lugares apartados, existen muchas posibilidades de que surjan imprevistos que te pondrían en un severo riesgo. Hacia el final del año, afortunadamente las cosas mejoran visiblemente y todo el riesgo al que te enfrentaste ha pasado a segundo término.

Amor

En el aspecto amoroso, el año 2020 comienza bastante bien, quizá haya por ahí un nuevo prospecto con el que podrás congeniar muy bien.

Pero debes de tener cuidado con las actitudes egocéntricas que a menudo demuestras ante cualquier persona. De inicio podemos decir que este prospecto tiene pretensiones un poco más formales de lo que tu estás acostumbrado.

Por lo que las cuestiones meramente infantiles salen sobrando. Ten cuidado si no quieres ser exhibido.

En la primavera, las cosas suben de intensidad, quizá experimentes celos de tu pareja, pero es que probablemente la misma sea más popular de lo que te imaginabas.

Pero esto no te debe de preocupar pues los sentimientos que hay hacia ti son limpios y muy comprometidos, el del problema al parecer eres tú.

Fuera de eso, esta es una época en la que tenderás a salir mucho con tu pareja y quizá existe la posibilidad de hacer un viaje corto disfrutando de su compañía.

A mediados del año 2020, quizá necesites de un poco más de libertad pues las cosas han tomado un rumbo que tú nunca te habías imaginado y resulta necesario para ti un espacio para poder poner tus pensamientos en orden y definir cuál es el futuro que quieres para esta relación.

Hacia finales del año, después de haber pensado las cosas, al parecer haz decidido continuar y por ahora es una de las cosas que más te interesan conservar, por lo que casi no es necesario decir que serás capaz de dejar casi cualquier actividad por estar junto a tu pareja.

Piensa bien esto pues debes demostrar madurez y responsabilidad si quieres que las cosas sigan en el rumbo en el que van.

Capricornio

Dinero

Para el comienzo del año 2020, principalmente en todo lo relacionado con la economía, deberás de ser cauteloso con las transacciones que realices pues existe un riesgo de que pierdas dinero, especialmente si se trata de negocios con el extranjero.

Esto incluye cualquier tipo de comercio o trato, pero por lo demás solamente será necesario que te administres adecuadamente sobre todo porque a finales de enero y al menos la mitad de febrero pueden surgir ciertos percances que podrían desestabilizar tu economía.

Pasados unos meses, toda una ola de especulaciones dentro del trabajo serán el principal factor que saque fuera de balance algunos proyectos por lo que será necesario que pongas a buen resguardo la mayor cantidad de dinero que tengas y evites invertir en algo.

Se observa también el comienzo de proyectos muy importantes en los que serás una pieza clave; es un momento en el que tienes que poner lo mejor de ti ya que hay excelentes expectativos en lo que se refiere a tu economía personal.

A mediados de año 2020, tendrás que hacer un gran esfuerzo ya que al parecer te encontrarás de repente solo y de ti solamente dependerá el éxito de las cosas.

Es un buen momento para plantear cambios dentro de tu trabajo a fin de que las cosas sean más equitativas para todos y la empresa marche cada vez mejor.

Al final del año 2020, te sentirás renovado en cuanto a energías, afortunadamente también contarás con el apoyo de personas que incondicionalmente harán lo necesario para materializar hasta los proyectos más ambiciosos.

Las especulaciones retornan, pero al parecer tendrás cierta ventaja, por lo que no dudes en hacer cualquier negocio que tengas a la vista.

Salud

En lo que respecta al ámbito de la salud, en el comienzo del año 2020, al parecer surgen ciertos problemas relacionados con el sistema respiratorio.

La principal causa de esto es por la falta de atención que has tenido para con tu cuerpo. Esta influencia tendrá su mayor poder a principios del mes de febrero.

Trata de no cambiar de ambiente tan bruscamente y consulta con un profesional los métodos más adecuados para prevenir este tipo de enfermedades.

Algunos meses después, parece ser que la salud irá por buen camino, pero deberás de contener un poco tu nerviosismo ya que puedes llegar a experimentar ciertos trastornos con la piel a causa de esto.

La recomendación es que trates de desfogar ese estrés con actividades alternativas que te mantengan ocupado pero que a la vez tengan un efecto relajante.

También evita enojarte ya que esto puede traer alguna repercusión con el hígado y demás órganos implicados.

A mediados de año 2020, al parecer surgirá en ti la necesidad por mejorar ciertos aspectos de tu saludo como son el cuidado de los dientes y si eres mujer, retardar los efectos del envejecimiento.

Trata de evitar alimentos con altos contenidos de grasa ya que ahora eres mucho más propenso a subir de peso en comparación con otros tiempos.

Al final del año, pueden llegar a surgir ciertos problemas de tipo muscular por algún esfuerzo que hagas, por lo que es sumamente importante que tomes las precauciones adecuadas sobre todo si tienes que cargar objetos pesados.

Amor

En el inicio de año 2020, las cosas en el ámbito amoroso estarán algo frías. Esto tal vez se deba a la experiencia que has ido adquiriendo a través del tiempo y que ahora hace que pongas en duda a muchos de los prospectos que hay a la vista.

Definitivamente de que los habrá puedes estar seguro, pero dependerá de ti si decides aventurarte en relaciones que a primera vista no tienen mucho futuro.

El terreno de las amistades parece que será la mejor opción ya que tendrás la oportunidad de conocer a mucha gente en muy diferentes términos.

Pasada la primavera, la posibilidad de comenzar una nueva relación aparece por lo que tendrás que ser un poco menos impositivo y admitir que en este mundo todos tenemos ciertos defectos.

En la medida en que logres esto habrá muchas más posibilidades de éxito con la nueva pareja. Incluso, si ya dispones de ella, este puede ser un momento excelente para reforzar los lazos que existen entre ustedes.

A mediados de año 2020, surgirán ciertos problemas debido a sus diferencias en las opiniones y decisiones que se tomen. Es un momento fuerte en el que tienen que aprender a ceder según como las cosas se presenten.

Es probable que haya días muy intensos en los que se dará rienda suelta a las emociones. Cuida de no hacer o decir cosas de las que después te puedas arrepentir.

Al final del año 2020, las cosas mejorarán visiblemente ya que al parecer se han logrado poner de acuerdo y ahora las afinidades que los unen son más.

Ten cuidado en no gastar demasiado dinero en este rubro ya que lo que más importa es estar junto a tu pareja y compartir las cosas.

Piscis

Dinero

En el ámbito financiero, a principio de año 2020, las cosas empezarán con bastante buena fortuna, es probable que inicies nuevos proyectos que te dejarán excelentes ganancias económicas.

Pero no por esto descuides ciertos detalles ya que todo se desarrollará en un marco algo irregular e impredecible.

Solo bastará de tu atención y responsabilidad para que todo salga como deseas. Dentro del trabajo, aunque el ambiente estará un poco tenso, dispondrás de los elementos necesarios para realizar tus tareas.

Durante la primavera, quizá las cosas suban debido al aumento en la carga de trabajo, afortunadamente el ambiente donde te desenvuelves es bastante propicio para que las cosas fluyan.

Es un momento en el que posees gran vitalidad y no será de extrañarse que le des prioridad a tu trabajo más que a otros ámbitos de tu vida.

Excelente momento para desarrollar ideas o dirigir algún compromiso, tu reputación puede ganar varios puntos que te servirán en un futuro mediato.

A mediados del año 2020, al parecer entrarás a una fase de descanso en la que tenderás a elegir hacer otras cosas una vez que te sientas libre de cualquier presión tanto económica como laboral.

Pero no descuides algunos aspectos pues te puedes meter en problemas. También tiendes a excederte un poco en tus gastos lo que puede hacer que tu economía se tambalee un poco, pero si sabes ser mesurado y sobretodo organizado no habrá mayor problema.

Hacia el final del año, dentro de tu trabajo tienden a surgir ciertas problemáticas con tus compañeros.

Quizá cueste trabajo entregar las cosas en el tiempo previsto. Tienes que aprender a anticipar los problemas pues de lo contrario esta será una época algo difícil de superar.

Salud

En todo lo relacionado con la salud, al comienzo del año 2020, se observan algunos problemas con el sistema digestivo.

Al parecer este estará un poco susceptible a los alimentos por lo que tendrás que cuidar mucho la dieta que lleves a diario.

También un factor importante será el estrés que por estos días andará en un nivel bastante alto.

También es probable que te sientas demasiado desganado y con flojera así que trata de hacer esto a un lado para no entorpecer tus actividades.

Pasados unos meses, al parecer entrarás en una fase depresiva causada por distintos problemas a los que te enfrentas. Pero es necesario que trates de salir lo más pronto posible de esto pues las oportunidades en distintos ámbitos estarán ya a la vuelta de la esquina.

La depresión puede ir acompañada de cambios súbitos del ánimo. En este sentido trata de ser prudente en tus apreciaciones pues puedes herir los sentimientos de las demás personas.

A mediados del año 2020, inesperadamente te sentirás revitalizado. Esto se hará perceptible en las actitudes que tomes sobre todo con respecto al trabajo.

Pero debes de ser cuidadoso ya que también el estrés aumentará y si no tienes ciertas reservas puede haber un decaimiento repentino lo que además puede resultar perjudicial para tu estabilidad emocional.

Ya en los últimos meses del año, al parecer tu salud estará completamente restablecida y sin ninguna posibilidad de enfermarte de nada.

Pero debes de cuidar tu integridad física al andar solo por la calle a altas horas de la noche, de preferencia evita esto y si es indispensable hacerlo, procura ir acompañado de alguien. Los accidentes estarán a la orden del día.

Amor

En lo relacionado con los sentimientos, a principios de año 2020, las cosas no marcharán todo lo bien que esperas, quizá tu pareja espere muchas más cosas de las que actualmente le puedes dar y si no se llega a un consenso justo para los dos es muy probable que la relación finalice.

Este es un período de análisis en el que tendrás que evaluar algunas actitudes tuyas y tratar de corregirlas.

Hacia la primavera, al parecer no habrá demasiadas oportunidades que sean dignas de tu atención, pero conforme pasen los días quizá optes por permanecer más tiempo sin pareja.

Esto te dará la oportunidad de conocer a más personas así como terminar de estabilizar tus sentimientos.

Si tienes pareja esta puede ser una época en la que los dos opten por tomar un receso en su relación a fin de evaluar lo conseguido hasta ese momento. Si hay cordura y ganas es probable que las cosas reinicien favorablemente.

A mediados del año 2020, hay un resurgimiento y probablemente la llegada de un nuevo prospecto haga que ciertos hábitos tuyos se modifiquen favorablemente.

