Aseguran que no intentaron engancharse a la red eléctrica

El hecho se produjo el domingo por la tarde, cuando un grupo de personas que habitan el lugar levantaron un poste para cerrar una calle con el fin que no entren los patrulleros de la policía.

La fuerte descarga eléctrica produjo quemaduras en las manos a tres de los integrantes del grupo, pero el cuarto recibió una “patada” que no tuvo punto de salida. Hasta ayer el hombre continuaba internado en terapia intensiva en el Hospital Castro Rendón.

“Cuando levantaron el poste, no sé si tocó o estuvo a unos metros del cable de alta tensión y le bajó la corriente. Nadie se enganchó”, aseguró Mariel Baeza, vocera del grupo que tomó los terrenos del ex patinódromo. “No hubo intentos de conexión. No tenemos postes de luz, no hay nada”, remarcó. “No nos queremos conectar porque necesitamos que alguien nos dé el okey. Además no sabemos si nos van a desalojar”, agregó.

Cables: Los vecinos aseguran que CALF comprobó que no hay conexiones ilegales.