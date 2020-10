Aseguraron que por el COVID-19, estamos frente a una sindemia

Un grupo de científicos manifestó que el COVID -19 es un sindemia y no una pandemia. El termino señalado hace mención a la convivencia de dos o más epidemias o pandemias y ante esto, los especialistas resaltaron la necesidad de cambiar las estrategias actuales para frenar el avance y el impacto del coronavirus .

"Hay dos categorías de enfermedades que interactúan dentro de poblaciones específicas: la infección por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) y una serie de enfermedades no transmisibles (ENT). Estas condiciones se están agrupando dentro de los grupos sociales de acuerdo con patrones de desigualdad profundamente arraigados en nuestras sociedades. La agregación de estas enfermedades en un contexto de disparidad social y económica exacerba los efectos adversos de cada enfermedad por separado. COVID-19 no es una pandemia, es una sindemia. La naturaleza sinémica de la amenaza que enfrentamos significa que se necesita un enfoque más matizado si queremos proteger la salud de nuestras comunidades", sostuvo el médico Richard Horton en The Lancet, la revista más prestigiosa de salud del Reino Unido. Al igual que este doctor, varios profesionales se sumaron a la campaña para le recategorización de la enfermedad. Se habla de sindemia cuando "dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades".